Los ejemplos están en casa

El próximo jueves se celebrará una nueva edición del Congreso "Razones para quedarnos", que ya va por la sexta edición. En esta ocasión la temática elegida es la voz de los jóvenes. Yo participaré como invitado en una de las mesas redondas y, aunque dejo para entonces el grueso de mis palabras, no quiero pasar la ocasión para adelantarme con algunas reflexiones. La primera está relacionada con el título: es muy significativo. Yo asistí al primero, con gran concurrencia de personajes ilustres: responsables de la editora de este periódico, representantes de los diferentes gobiernos (central, autonómico, provincial y local), autoridades civiles y militares, delegados de organizaciones empresariales y sindicales, ONG y ciudadanos que quisimos estar allí para reflexionar sobre el verdadero significado de quedarse o escapar a toda pastilla de una provincia que viene reclamando, desde tiempos pretéritos, una atención específica y preferente. Allí escuchamos cuáles eran los problemas y las dificultades que existen en el camino para avanzar tan deprisa o, tan lento, como el resto. Y también se mencionaron las recetas que unos y otros proponían para seguir adelante.

La segunda reflexión está relacionada con la importancia de escuchar a los jóvenes, sabiendo de antemano que no podemos olvidarnos del resto de generaciones (infantiles, adolescentes, maduros, mayores, etc.). Pues bien, con esta premisa de partida, que no se nos olvide nunca que escuchar a cualquier persona, grupo o institución social es la clave del éxito en una sociedad democrática. Por eso debemos celebrar que los jóvenes de estas tierras puedan tener un nuevo escenario para compartir problemas, retos y dificultades, que son muchos y sobradamente conocidos por casi todos, pero también para compartir sus anhelos, ilusiones y esperanzas, que son muchísimas. Y por supuesto, estos encuentros son muy relevantes para conocer y compartir las historias de éxito, es decir, los numerosos ejemplos de proyectos e iniciativas económicas y sociales que han nacido en estas tierras y que, si no se destapan o publicitan, permanecen en el anonimato como si no existieran. Por ejemplo, el viernes por la tarde, mientras escribía estas líneas, encuentro a Nuria Álvarez, abriéndose camino con sus moras en el mercado exterior a través de un evento en Corea del Sur. ¡Casi nada!

Y la última reflexión se refiere a la cuota de responsabilidad personal que tenemos cada uno de nosotros para que estas tierras se coloquen en el lugar que supuestamente deseamos. Aunque desde esta ventana ya he gritado (lo de gritar es un decir, ¿vale?) en numerosas ocasiones que el desarrollo de una comunidad es un asunto que compete a sus moradores, no está de más insistir en una de las recetas fundamentales para curar las cicatrices o las heridas que aún permanecen abiertas en estas tierras del oeste. Conozco a muchos idiotas (sí, he escrito bien: ¡idiotas!) que solo piensan en ellos mientras que el interés público y colectivo les resbala. Y así no hay nada que hacer. Por cierto, ese era precisamente el significado de "idiota" (idiotés) en la antigua Grecia: los ciudadanos que se centraban en su vida privada y no participaban en los asuntos públicos, un concepto que con el paso del tiempo ha adquirido un significado relacionado con la ignorancia, la estupidez, las bobadas o la falta de inteligencia. De estas cosas, y de algunas más que guardo en el tintero, hablaré el próximo jueves en el citado congreso. Por tanto, si ustedes gustan, allí nos veremos.

Sociólogo