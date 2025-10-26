El cáncer de la mala política

No hay nada que preocupe más a los ciudadanos que los problemas sanitarios. Y si hablamos de cáncer, la inquietud se dispara. Es lógico. Estalla el miedo y la gente quiere saber cuanto antes qué es lo que tiene y el tratamiento necesario. Palabras y conceptos como "radioterapia" y "quimioterapia" están a la orden del día. Todos conocemos a personas que han pasado por estos procesos y que han salido adelante. Hay cánceres que ya son curables, pero que, para ello, requieren un diagnóstico precoz. El tiempo es determinante, vital.

Todo esto, una verdad de perogrullo, lo saben de sobra los médicos y también los pacientes. Dudo si lo conocen también determinados políticos de quienes dependen decisiones claves para el descubrimiento, la evolución y la cura de la enfermedad. Lo digo porque sigo sin entender la decisión de las comunidades regidas por el PP, entre ellas Castilla y León, de negar al Ministerio de Sanidad los datos sobre el cribado del cáncer. Este pacto de silencio, respaldado por Feijóo, es un desprecio vergonzoso hacia la ciudadanía. ¿Qué tiene que ver la rivalidad política con caminar unidos hacia la solución de un problema, individual pero también social, como el cáncer?, ¿qué ha llevado a las regiones gobernadas por los populares a tomar una determinación que ataca frontalmente al derecho de las gentes a estar informadas?, ¿dónde queda la trasparencia? Son muchísimas las preguntas que cabe hacerse ante una situación dramática que requiere unidad de acción y eliminar los choques partidistas para centrarse en la búsqueda de soluciones. No está sucediendo y algunos, unos cuantos, sabrán por qué.

Todo comenzó hace unas semanas cuando un medio de comunicación descubrió que a algunas mujeres andaluzas no les habían efectuado un segundo cribado de cáncer de mama para despejar dudas sobre su estado. A las autoridades de Andalucía la noticia les alteró. Da la impresión de que lo sabían, pero no querían que lo supieran los demás. Trasparencia total. De hecho, la entonces consejera de Salud redujo el problema a "tres o cuatro mujeres". Unos días después fue cesada. Por entonces ya se hablaba de dos mil o tres mil afectadas, pero se aseguraba que casi el 90% de ellas eran del hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Un poco más tarde, ya se supo, pero no por la Junta andaluza, que había situaciones similares en otras provincias. Y, claro, cundió la alarma. Y no solo al sur de Despeñaperros. ¿Ha ocurrido, está ocurriendo, algo similar en otras comunidades autónomas? Más silencio.

Y lo que era de temer. El problema de los cribados pasó enseguida de ser un asunto médico, ciudadano, social, a convertirse en controversia, en la asquerosa pugna por el relato, por ver quién tenía la culpa, por la batalla de las acusaciones espurias de electoralismo, manipulación y demás. Nada nuevo, pero, en este caso, gravísimo porque se trata, ni más ni menos, de la salud de las personas, de la lucha contra una enfermedad que pude ser mortal. El silencio, ¿voluntario, impuesto?, del PP se suma al que mantiene, con engaños, desmentidos, Moreno Bonilla, presidente andaluz, desde que estalló el escándalo. Aun no ha dicho cuantas son las afectadas, donde se hallan, cual es el origen del problema, si es verdad o no que se han manipulado mamografías. Se ha limitado a anunciar (futuro imperfecto) la inversión de cien millones y la contratación de 700 profesionales. Para el 2026, habla de 4.400 profesionales; 1.200 de ellos médicos. Si los encuentra, que le diga a Mañueco donde están para ver si se pueden cubrir algunas plazas en Castilla y León.

El problema es tan acuciante que va a actuar la Fiscalía. Quizás le venga bien saber que, según la investigación de un diario, los fallos provienen de un cambio en la empresa informática que tenía que llamar en los casos dudosos. Los responsables del Virgen del Rocío indicaron a los técnicos que dejaran de avisar porque lo haría la nueva empresa. No lo hizo. Así de fácil.

Otra pregunta: ¿sabremos algún día si algo similar ha sucedido en Castilla y León?