¿Ultimátum o advertencia?

Las risas del presidente del Gobierno no logran ocultar su nerviosismo. No es para menos. En el circo que ha montado le han crecido todos los enanos. Uno de los pilares de su continuidad, Junts, se muestra cada día menos complaciente con Sánchez y su Gobierno. Y amenaza con dejarle caer. Lo hace constantemente. Pero nunca de forma tan contundente, tan explícita como la expresada en la última sesión de control al Gobierno por la portavoz de Junts per Cataluña en el Congreso de los Diputados, la estirada Miriam Nogueras. No les pasa ni una.

En esta ocasión le lanzó no sé si una advertencia o un ultimátum. Lo cierto es que avisó al presidente, y quien avisa no es traidor, que no utilice como cortina de humo el cambio de hora, la propuesta estrella de Sánchez a sus socios europeos que ha tenido una pésima acogida en Europa, espetándole sin cortarse un pelo de su larga melena que quizá «hay que empezar a hablar de la hora del cambio». Ufff. Con el ex presidente francés Nicolás Sarkozy en la cárcel, aunque sea por poco tiempo, cabría aplicar tras la advertencia, aquello de: «Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…». Lo digo por la corrupción que anega al Gobierno de España y al partido que lo sustenta. Que nadie vaya más allá de esta apreciación.

La alusión a un posible relevo en La Moncloa es bien claro. Los de Puigdemont no saldrían muy favorecidos con el cambio. No tardaremos en ver movimientos cerca del prófugo por parte de miembros del staff socialista. Por si la cosa siguiera ese derrotero, la Nogueras aprovechaba para decirles: «luego dirán que viene la derecha y que eso es nuestra culpa». ¡Qué miedo le tienen a la derecha! Es curioso porque, aunque difícil de encasillar en lo ideológico, Junts es más de derechas que de izquierdas. Eso sí, siempre con la mochila independentista a cuestas.

Habrá que esperar a la reacción del Gobierno y al siguiente paso de los independentistas, para saber si lo dicho por la portavoz de Junts es, directamente un ultimátum, o simplemente una advertencia de las muchas que le dejan caer a Sánchez en el Congreso de los Diputados.