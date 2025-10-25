El sabor de la Raya

Antes de que existieran los frigoríficos, la humanidad ya había descubierto un modo eficaz de conservar los alimentos. Bastaba con sal. Ese gesto tan simple, cubrir la carne o el pescado con sal gruesa, es una lección de química que nuestros antepasados aprendieron por necesidad y que en lugares como Zamora se convirtió casi en una ciencia doméstica.

Durante la matanza, la sal tenía un papel protagonista. No solo servía para dar sabor, sino para alargar la vida del producto. Lo que ocurría en realidad era un proceso físico-químico muy claro. La sal extrae el agua de los tejidos por ósmosis. Las bacterias, que necesitan un entorno húmedo para reproducirse, no pueden sobrevivir cuando la sal las deshidrata. Por eso, los alimentos salados se conservaban durante meses sin estropearse. El jamón, el tocino o el lomo que se colgaban en las despensas resistían todo el invierno gracias a ese equilibrio entre tradición y ciencia.

La química de la salazón no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es nuestra relación con ella. Hoy ya no pensamos en la sal como una herramienta de conservación, sino como un condimento o incluso como un exceso a evitar. Pero detrás de ese gesto de salar hay siglos de conocimiento empírico. En realidad, la sal fue uno de los primeros conservantes naturales que conoció el ser humano. Y no hacía falta ser químico para entender su efecto pues bastaba con observar que lo que se salaba no se echaba a perder.

En Zamora, la salazón tiene también un sabor a frontera. Yo aún cruzo de vez en cuando la raya para comer buen bacalao en Miranda o Braganza. Mis abuelos, además de disfrutar de esa cocina portuguesa, aprovechaban para comprar sábanas, toallas o menaje, cosas que entonces eran más baratas o más difíciles de encontrar aquí. Aquellas excursiones familiares unían lo práctico y lo gastronómico, y el bacalao era el símbolo perfecto de una tradición compartida a ambos lados de la frontera. Un alimento que podía viajar cientos de kilómetros y mantenerse intacto gracias a la ciencia de la sal.

El proceso sigue siendo fascinante. Cuando la sal entra en contacto con el alimento, el agua se desplaza hacia fuera por diferencia de concentración. El tejido se deshidrata y la actividad bacteriana se frena. Después, al rehidratarlo, el sabor y la textura cambian, pero el alimento continúa siendo seguro. Es física, química y sabiduría popular en equilibrio.

Hoy los frigoríficos, el envasado al vacío y los conservantes industriales han desplazado la salazón a un segundo plano. Aun así, resiste en algunos lugares y productos. El bacalao sigue siendo un ejemplo claro, y también, en menor medida, las matanzas que aún se hacen en las casas del medio rural. Son los últimos ecos de una práctica que durante siglos fue esencial para sobrevivir.

La ciencia moderna puede explicar el porqué, pero nuestros abuelos ya sabían el cómo. Y en eso, como en tantas otras cosas, no andaban desencaminados.

Profesor de Física