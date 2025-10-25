Another brick in the wall

Como fan irredenta de Expediente X, I want to believe, quiero creer que tengo todas las papeletas para ser una conspiranoica de manual. Verbigracia, alguien que aún viviendo en sociedad no pierde el tiempo planteándose si lo que piensa entra dentro de lo normal, lo anormal o lo paranormal.

Mientras no se dañe al prójimo, allá cada cual si prefiere cuidar de un majuelo o un bonsai. O si elije la compañía de un agapornis o una cabra payoya. Viva la libertad, carajo. Cómo si el futuro 15 de marzo, superdomingo autonómico y supuesto plebiscito sobre el presi Sánchez, decide tumbarse a la bartola y no molestarse en ir a votar a los hunos o a los hotros, Unamuno dixit.

¿Va a servir de algo? ¿La España abandonada a su perra suerte dejará de estarlo ¿El rural no será Nunca Mais zona de sacrificio para beneficiar las cuentas corrientes de cuatro riquiños? No. Pues entonces que a los políticos les voten sus madres y abuelas, que ya se sabe que esas buenas mujeres nos quieren a todos con locura. Aunque seamos unos reverendos hijoputas.

Hay conspiranoicos con carnet que viven en perfecta armonía con el universo. Leen el Misántropo de Moliere y escuchan Guns´n´Roses, en su versión del clásico de los Wings, el Live and let die. Vive y deja morir. No usan desodorante ni tuppers de plástico. Tampoco se vacunan contra la gripe común o el COVID. Y beben moscatel de pasas sólo en la seguridad que da el tener los pies sobre el suelo de casa, nunca en el embrague del coche.

Por el contrario, hay gente que vive sola en el mundo sin vivir en la cabaña de Unabomber perdida en mitad del bosque. Van por la carretera solos, conducen por la izquierda, estacionan y hacen las rotondas sin dar indicaciones. Van a la tienda solos también. Por eso se ponen los primeros sin reparar en que hay otros que llevan tiempo aguardando cola.

Es la gente que odia a su prójimo tanto como se odia a sí misma.

Hecha, no del barro bíblico, como el resto, sino de la misma pasta de la que algún desquiciado dios fabricó a los políticos. Esos siervos perfectos del autoritarismo capitalista, que hacen justo lo que los lobbies económicos les ordenan. Cobrando una pasta por ello. Y encima, consiguen hacer creer a la buena gente que aún les sigue votando, que es por el bien de todos.

No necesitamos plantas de biomasa. No necesitamos quemar más madera. Eh, político, deja de quemar madera. El invierno ya no existe y faltan bosques que nos libren de la calor

Un autoritarismo capitalista en el que vivimos instalados y del que es imposible escapar. Nos rodea donde quiera que miremos: Desde la necesaria vivienda, a la avalancha de gimnasios de bajo coste. O la burbuja de los innumerables festivales de música. Pasando por las residencias de nuestros mayores. Y a través de estas, entrando a saco ahora en la salud mental.

El mismo autoritarismo capitalista que está detrás de la instalación de infinitas macrogranjas porcinas y avícolas. De poco importan las inacabables protestas vecinales, not in our backyard, no en nuestro patio trasero o pueblo, pues toma siete tazas, porque a fin de cuentas solo somos otro ladrillo en la pared. Another brick in the wall. Qué poco cambia el mundo para los rebeldes de la granja, apenas si logramos sustituir a unos amos por otros. A los hombres por los cerdos y a los cerdos por los fondos buitre.

El mismo autoritarismo capitalista que está detrás de las omnipresentes macrorrenovables o los múltiples proyectos de plantas de biogás. Si aún queda por ahí algún incrédulo, que pregunte, que pregunte si no al cerdito Pinky, ese sabihondo y porcinerito Virgilio de nuestra era guiando a los Dantes perdidos.

¡Cómo no! Es este autoritarismo capitalista el que ha ideado la esquizofrénica instalación de plantas de biomasa en las capitales de Castilla y León, con la aquiescencia y el beneplácito de todos los partidos del arco parlamentario. Nadie se libra de la quema, ni de las jugosas migajas.

Ya lo dijo Bernarda Alba: "Infraviviendas y aparcaviejos para la ciudad. Macrogranjas y plantas de biomasa para el rural". Y si no lo dijo, fue porque a García Lorca se le olvidaría escribirlo o porque terminó enredándose con asuntos de roles sexuales.

Pero ¿quién carajo necesita una planta de biomasa? Y sobretodo ¿quién la necesita ahora que el terrible invierno zamorano ya no da miedo. No está ni se le espera. Es otro Expediente X: qué fue del terrible invierno zamorano. No necesitamos plantas de biomasa. No necesitamos quemar más madera. Eh, político deja de quemar madera. El invierno ya no existe y faltan bosques que nos libren de la calor.

Geniales Pink Floyd, y peligrosamente caluroso el otoño en Zamora.

Generar calor quemando madera es la mayor majadería que se le podría ocurrir al habitante más loco de la habitación acolchada. O bien es el negocio del siglo. Así lo demuestra la montaña de dinero que se va a embolsar la Junta por la venta de la madera de los bosques incendiados este verano.

O la montaña de dinero con la que nuestra Europa de los mercaderes está financiando todo proyecto que persiga arrasar con los bosques autóctonos. Bosques autóctonos que, debido a la tala intensiva, más los incendios y la proliferación de plagas, apenas capturan 332 toneladas de dióxido de carbono al año, muy lejos de los 457 millones que lograban atrapar hace una década.

Lo que va a impedir cumplir con los objetivos climáticos para el 2050.

La abominable tala masiva del bosque autóctono que beneficiará sólo a cuatro riquiños, no impedirá sin embargo que a los ciudadanos, urbanos y ruralófilos, nos sigan imponiendo nuevas normativas, y más tasas, con la mentira cochina esa de que es nuestra obligación ser sostenibles y ecológicos por el bien del planeta y de las nuevas generaciones.

La aberrante tala masiva del bosque autóctono para alimentar las plantas de biomasa, tampoco va a impedir que se ponga fin a la proliferación de las altamente contaminantes plantas de biogás, placas y aerogeneradores. Y es que, repito, frente al autoritarismo capitalista, no se puede hacer nada, a fin de cuentas solo somos meros ladrillos. Salvo esperar que el muro colapse.

Y colapsará, todos los muros terminan colapsando.

Ganadera y escritora