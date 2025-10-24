Hermanamiento de la manta zamorana que arropa al pueblo palestino

A los zamoranos y zamoranas de la ciudad y de la provincia:

Si alguna vez en los últimos tiempos te has estremecido viendo a las ciudades palestinas de Gaza enterrar bajo su tierra a niños y niñas, mujeres y hombres, tras ser destruidas por los bombardeos ordenados por el gobierno israelí... eres bueno.

Si alguna vez te has conmovido por la población de Palestina que hace colas del hambre para no morir de inanición y aterradas por el miedo a ser atacadas en las filas por la subsistencia... Eres buena.

Si alguna vez te has impresionado por los vibrantes gritos de la desesperación, las sordas voces del dolor, o el silencio sepulcral de la resignación en los entierros de los niños, las mujeres y los hombres muertos en la tierra palestina... eres de los mejores.

Si alguna vez te has emocionado por esas caritas tristes de los niños y esas lágrimas de las mujeres que te recuerdan a tus hijas y a tus nietos... eres muy bueno.

Si alguna vez te has enternecido por las caritas sonrientes de los niños y las lágrimas de felicidad de las mujeres que te recuerdan a tus hijos y a tus nietas... eres muy buena.

Si alguna vez has cogido la pancarta, cacerola por las calles y tu voz en grito para denunciar en las calles que es un genocidio... eres comprometida.

Si has colaborado con ayudas humanitarias a la población palestina... eres admirable. Y si has llevado directamente la ayuda humanitaria a los hambrientos... eres muy valiente.

Si alguna vez te has horrorizado por las cifras de muertos que son más que las que viven en la capital de la Zamora despoblada... eres solidario.

Si se te han saltado las lágrimas ante alguno de los hechos anteriores, o te las has bebido para no mostrar que eres débil... eres compasiva.

Si en algún momento has sido compasiva, solidario, valiente, comprometida, muy buena y muy bueno, de los mejores, o en el buen sentido de la palabra bueno... eres de los imprescindibles a los que hago una llamada a que participen en el hermanamiento entre la ciudad española de Zamora y la ciudad palestina de Beit-Jala este fin de semana.

Este fin de semana la ciudad palestina de Beit-Jala tiende su mano a la ciudad española de Zamora. La bandera zamorana se hermana con la bandera palestina con la que comparte los mismos colores y los mismos anhelos de vivir en paz

La ciudad de Zamora en el estado español y la ciudad cisjordana de Beit-Jala en el estado palestino reconocido por la ONU como tal, van a firmar un hermanamiento que abra la muralla a la hermandad de sociedad, cultura, turismo y amistad, en un acto abierto a toda la población.

El hermanamiento es un hecho importante entre las ciudades porque supone crear lazos para conocerse y cooperar en el intercambio de intereses comunes, bien sean sociales, culturales o económicos. Porque nos abre al mundo.

Y en el caso de Beit-Jala se trata de una ciudad con la que tenemos muchos elementos en común, pese a que parezca tan lejana en el mapa: es pequeña como Zamora, y como ella tiene un patrimonio histórico y artístico importante, y una economía similar. Pese al nombre de sonido árabe como muchas de nuestras palabras castellanas, dicen que significa "alfombra de hierba" en arameo, que era la lengua en la que hablaba Jesucristo (y en la que juramos nosotros cuando nos enfadamos y decimos muchos tacos y palabrotas jurando en arameo).

Esa cercanía que ya existe y que se va a promover, sería más que suficiente para que este fin de semana nos acerquemos a conocer esta cultura de los nuevos hermanos y hermanas de la ciudad de Beit-Jala.

Pero además en este momento histórico nos va a permitir acercarnos a la realidad de una tierra que está sufriendo un intento de ser borrada del mapa para desparecer definitivamente tras el genocidio de Israel contra Palestina. Sí, Cisjordania es territorio palestino separado de la franja de Gaza por el estado de Israel que la ha ido ocupando y ahora la está haciendo desaparecer de la faz de la Tierra.

Aunque sólo fuera por ello, merecería acoger a los ciudadanos de Beit-Jala desde la libertad de pensamiento, reconociendo la igualdad entre los territorios, y para plasmarla en la solidaridad que es "la ternura de los pueblos" a través de la fraternidad de un hermanamiento entre dos ciudades.

Un hermanamiento que también nos va a permitir conocer la verdad de los pueblos, que no son solamente las ciudades arrasadas, los hombres luchando, las mujeres llorando y los niños sobreviviendo al horror y al hambre. Sino una ciudad donde se trabaja en las mismas cosas que nosotros, con una economía muy parecida, con una cultura que nos van a enseñar y vamos a compartir, y que además de luchar y de llorar, sabe reír, divertirse, bailar, cantar y vivir. Porque nada humano nos es ajeno.

Y la manta zamorana se funde con la bandera para arropar a un pueblo que necesita nuestro calor.

Por cierto, el símbolo zamorano de la manta, que algunos critican que se ha utilizado políticamente, fue traído desde la tierra palentina ¡Ojo! que se parece a la palabra palestina.

Con romances zamoranos sean los pueblos bienvenidos:

Gritos dan en el real Porque a Zamora han venido

personas de otras ciudades a hermanarse cual amigos.

Las puertas están abiertas: ¡no necesitan postigos!

Abiertas a la esperanza de parar un genocidio.

¡Nuestra manta zamorana con el pueblo palestino!

Portavoz de IU en la Diputación