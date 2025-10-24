Sin filtro alguno

Los nuevos españolitos, y no por nacimiento, se han multiplicado en los últimos seis años. Entre 2009 y 20024 se concedió la nacionalidad española a 2.113.537 personas. El Gobierno de Pedro Sánchez resolvió favorablemente más de la mitad de estas solicitudes, alcanzando 1.127.370 concesiones de nacionalidad. Es decir, durante los años de Gobierno de Sánchez se ha nacionalizado a 141.203 extranjeros más que todos los que lo consiguieron bajo los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy juntos.

Puede que estos datos expliquen claramente la necesidad de restringir las concesiones. Conseguir la nacionalidad española no puede estar al alcance de todos, sin los necesarios filtros y sin las prudentes garantías. La nacionalidad hay que ganársela y no que en estos últimos años la están consiguiendo gentes de todas las raleas, buenos, malos y medio pensionistas. En ningún país del orbe comunitario se actúa con la irresponsabilidad con que lo está haciendo el Gobierno.

No se puede conceder alegremente la nacionalidad española en función de un puñado de votos que pueden estar envenenados. Las últimas cifras de Eurostat apuntan a España como país líder en concesiones de nacionalidad, lo que representa el 22,9% del total de nacionalidades otorgadas en la Unión Europea, muy por encima de Italia, Alemania, Francia o Suecia.

Con la llegada de Pedro Sánchez la media interanual de nacionalizaciones es vertiginosa: 187.895 personas al año. La etapa de Sánchez al frente de Ejecutivo coincide con un incremento del flujo migratorio que, combinado con una política de puertas abiertas, explica tan abultadas cifras. Esa política tendrá pésimas consecuencias con el paso del tiempo. No todos caben, y no por una cuestión de espacio. El Gobierno está en la obligación de ser más cuidadoso y estar más vigilante. Porque al rebufo de los que vienen en busca de nuevos horizontes, se encuentran los delincuentes que ya se reparten por nuestras calles.

Por cierto, casi un 50% de las concesiones son para marroquíes, ecuatorianos y colombianos. Tanta permisividad puede tener implicaciones negativas en la seguridad y convivencia social y la, a veces, imposible integración de los solicitantes. No todos los acogidos garantizan el Estado de bienestar. Por ahí es por donde el Gobierno debe empezar.