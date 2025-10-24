Cuatro delitos para ti

Quizá ya solo los mayores recordamos aquel bolero de Machín: "dos gardenias para ti" que parafraseo en el título, pero espero que a los jóvenes estudiantes se les enseña aún aquel hermoso romance: "Abenámar, Abenámar, moro de la morería, / el día que tú naciste grandes señales había / Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, / moro que en tal signo nace no debe decir mentira. // Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría: /Yo te lo diré, señor, aunque me cueste la vida, / porque soy hijo de un moro y una cristiana cautiva; / siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía / que mentira no dijese, que era grande villanía".

Me escandaliza oír a quienes defiende a ese villano que ha desoído lo que su madre le enseñó "cuando era niño y muchacho" que mentir "era grande villanía". No se nace villano, se hace uno a sí mismo.

Siendo niño y muchacho mi padre me explicó una frase: "el justo está por encima de la ley". "Yo creía que todos estábamos bajo la ley obligados a cumplirla" le dije. "Es cierto, me dijo, esas contradicciones se llaman “paradoja", parecen que se contradicen, pero lo que hacen es reforzar una idea. La ley señala los mínimos de comportamiento que nos obligan a todos. Los "justos" se exigen a sí mismos más que ese mínimo y por eso "están por encima de lo que la ley les exige".

"Mentir no es delito" dicen los villanos; y aplauden a los otros villanos que mienten: Dios los cría y ellos se juntan con una solidaridad que los hace coautores de mentira con dolo. Parafraseando el refrán "los que roban del mismo cajón se vuelven de la misma condición". Mentir es "grande villanía". Abusa de la gente de buena fe. No es verdad que no haya delito; nosotros apreciamos tres:

Primer delito: "Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad" (art. 205 CP). El villano conocía la falsedad dado el nivel de acceso al conocimiento veraz del hecho que tenía dada su relación con "la frutera" y su novio. Ello es indiciario de "temerario desprecio a la verdad" por seguir afirmándolo tras de que numerosos periodistas probaran su falsedad.

Segundo delito: "Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo" (art. 208 CP). El villano no sólo a menoscaba la fama de una persona, el fiscal General del Estado, sino a la institución lo cual es un perjuicio social de carácter universal.

Tercer delito: "Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno" (art 248 CP). El villano cometió engaño bastante, difundiendo mentiras sabiendo que lo eran, induciendo– a un juez con indicios de no muy competente porque no hay indicios de prevaricación - a realizar un acto de disposición – enjuiciar al fiscal General del Estado – en perjuicio del fiscal y, en tiro por elevación, del partido socialista, del presidente del Gobierno para presunta defensa del novio de la "frutera" por la que ha sido contratado, pero también de todos los ciudadanos que de buena fe se creyeron sus mentiras.

Cuarto delito: art. 570 CP: Las circunstancias concurrentes con estos presuntos delitos son indicios de un posible acuerdo para delinquir dada la vinculación personal y profesional entre el villano, su contratante y su novio y que el beneficio que significaría para ellos que el inicial engaño del juez llegara a consumarse declarándolo probado. Salvo prueba en contra, se presumen que ellos dos son conocedores de las falsedades difundidas por él, pese a lo cual las han tolerado y nunca desmentido.

Sorprenderá que el juez que enjuicia al fiscal General del Estado no abra una pieza separada tras la confesión del testigo en sede judicial reconociendo la falsedad de lo difundido por él. Una falsedad objetiva no es una opinión. En su defecto quizá procediera que el Ministerio Fiscal presentara una querella en defensa del interés público que tiene proteger el prestigio de la Fiscalía General del Estado puesta en entredicho, lo que constituye un perjuicio social, al margen del personal del querellado, basada en más que presuntas falsedades porque una vez reconocida su falsedad se acabó la presunción de inocencia.

Abogado