Buscyl, ¿sí o no?

Viajar gratis en autobús. El titular suena genial, y el programa Buscyl está dando muy buenos resultados, pero a la vez me genera muchas dudas. Mi pregunta es sencilla y complicada a la vez: ¿hasta qué punto es justo que cualquier persona pueda coger un autobús sin pagar un duro e independientemente del dinero que tenga?

Seguro que hay gente a la que el Buscyl le estará dando un respiro económico, pero, ¿por qué no se dan ayudas de transporte para esos casos concretos? ¿De verdad es necesario que personas con rentas elevadas o que pueden pagar holgadamente un billete, también puedan viajar gratis?

Este programa me parece una muy buena idea para ayudar a ciertos colectivos como los estudiantes, por ejemplo, pero creo que con las necesidades que existen hoy en día en la sociedad el dinero se podría invertir en otras cosas. Lo que pasa, me temo, es que quizás no tienen tanta repercusión mediática y, por lo tanto, no interesan.

Yo destinaría todo ese dinero para reforzar la Ley de la Dependencia. Pagar ciertos servicios es muy caro y no hay recursos suficientes, y los que lo sufren bien saben que son muy escasas (a veces hasta inexistentes) las ayudas que se reciben. Pero decir que se van a financiar más sesiones de fisioterapia o más pañales para personas con discapacidad no es "tan guay" como contar que todos viajamos gratis en bus. Sin embargo, desde mi punto de vista, es mucho más justo y necesario.