Modelo pendiente, Zamora en espera: biogás (y IV)

El debate sobre el biogás en Zamora no es técnico, sino síntoma de una política fallida en Castilla y León, incapaz de articular industria, energía y medioambiente. Ni de generar diálogo, arraigo o empleo local.

Una raíz del problema nace en la indefinición legal de "macro granja" —habitualmente asociada al cerdo, pero ampliable—, que impide fijar límites claros sobre un tamaño compatible con la convivencia rural. Sin concretar cuántos animales la convierten en "macro", no se pueden exigir soluciones proporcionales, mientras la administración sigue autorizando nuevas instalaciones sin vincular su escala a la capacidad del territorio. El resultado es un modelo incoherente.

Tampoco se exige que los residuos se conviertan en (bio)energía —integrándose en una (bio)economía que los neutralice y valore—, pero sí se autoriza que nuevas instalaciones los generen. Una contradicción estructural que compromete sostenibilidad, salud pública y confianza ciudadana, mientras los purines se vierten con control deficiente de nitratos, olores y emisiones.

Castilla y León nunca tuvo plan de biogás. Desde 2003, solo una guía olvidada y proyectos dispersos —en trámite y bajo reproche social— evidencian la inacción del Ente Regional de la Energía (EREN) y de los consejeros responsables, incapaces de conectar industria, energía y medioambiente en el territorio. El biogás no es el problema, sino la falta de un modelo regulado y socialmente legítimo. Importa qué modelo queremos y a quién va a servir.

Aprovechar los residuos y desplegar la infraestructura a escala local implica respeto al territorio y sus gentes, a nuestros empresarios e industrias, con responsabilidad socioambiental. La dimensión económica, social y ecológica de la materia prima; la capacidad en toneladas y el transporte; la ubicación —en explotación, parcelas baldías o degradadas, o cerca de la red de gas—; el empleo local y la fiscalidad de retorno son condiciones de un modelo personalizado; y comprometido en desarrollar una red de instalaciones distribuidas con equilibrio territorial.

Puede que aspirar a un futuro sostenible colisione con la oposición a las infraestructuras que lo harán posible. La resistencia no nació sola: es fruto de la falta de política y de considerar el diálogo social solo cuando hay ruido, como un carro al que subirse para saludar.

El biogás tampoco llegará por decreto ni por inversores, solo cuando la ciudadanía lo reclame con reglas claras y mayor bondad. Confiando.

