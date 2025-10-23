Todos contra el cáncer

Cuando de cáncer hablo me viene de inmediato a la memoria la magnífica labor que desarrolla la Asociación Española Contra el Cáncer y que me gusta poner en valor por todo lo que representa, por todo lo que significa. La historia avala su trayectoria o quizá debería decir que su trayectoria avala la historia que lleva escribiendo a golpe de investigación, de prevención, de apoyo a pacientes y familias y de la ineludible representación social. Sin personalismos. Sólo con el necesario espíritu de solidaridad, la que tantas veces ponen de manifiesto sus voluntarios, y su afán por financiar proyectos científicos, promover hábitos de vida saludables y ofrecer atención integral a las personas afectadas, buscando también un impacto social para lograr que en 2030, el 70% de los pacientes sobrevivan a la enfermedad.

Frente a la opacidad de ciertas organizaciones, la transparencia de la AECC es digna de agradecer, facilitando un año y otro, cifras y datos. Esa transparencia tiene mucho que ver con el apoyo que prestan los zamoranos y su incondicional patrocinador, Iberdrola, a su ya tradicional carrera "Mucho X Vivir". Diecisiete años celebrando una carrera que ha ido a más. La marea rosa es impresionante. Los pasos de los miles de zamoranos y zamoranas que se apuntan al recorrido son pasos de gigante que se dan en la lucha contra el cáncer.

Ojalá los zamoranos fuéramos capaces de unirnos con la misma fuerza, con el mismo entusiasmo frente a todo aquello que aqueja a esta ciudad y provincia a las que hay que venir con ánimo de arrimar el hombro, no de lucirse. Combinar compromiso social, actividad física y diversión de una tacada no es fácil, sin embargo la AECC lo consigue fácilmente merced a la fuerza de la sociedad zamorana. Pues claro que queda mucho por vivir, y disfrutar, y poder hacerlo en amor y compaña como el pasado domingo.

"Cáncer es una palabra, no una sentencia". En la AECC lo saben bien. Todos, como sostenía Patrick Swayze, estamos en la obligación de "Soñar en un futuro con una larga y saludable vida, no vivida en la sombra del cáncer sino en la luz".