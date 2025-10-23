Abrir la tierra, nuevo libro de Luis Ramos (II)

En la segunda parte del libro, su título, Si no tuviese ojos, es un verso crucial de José Angel Valente, que aparece también como una de las tres citas iniciales, que siguen una muy arraigada costumbre del autor; en él, cambia el punto de mira, pero no el tema, ni el sentimiento ni la idea. A lo largo de 30 poemas, a partir de una experiencia en primera persona, va a hablar de la cárcel, podría ser de cualquier cárcel, pero lo es de la Vieja de Lugo. Si hubo topos famosos, también hubo presos que murieron en la cárcel y que constituyen referencias universales. Así, esta parte comienza: “Igual que Miguel Hernández/poeta/murió abandonado en una cárcel oscura/ murieron de pena y de /rabia/en Lugo/muchos presos republicanos”.

Lugo, O vello Cárcere. Construida en 1878 por el arquitecto Nemesio Cobreros, fue cárcel hasta 1981, después sede de la policía nacional y ahora centro cultural, espacio resignificado, para exposiciones, conferencias…. En 1812 Jeremy Bentham, filósofo y jurista inglés, publicó un libro en el que se ideaba la arquitectura panóptica. Fue traducido al castellano en 1834 por Villanova y Jordá. Creo que en todos los poemas del libro Luis Ramos se refiere a este concepto, panóptico sobre el que ha reflexionado, por ejemplo, Michel Foucault en Vigilar y castigar. Característico de la cárcel de Lugo y de otras muchas, de fábricas, escuelas…, su descripción simple es: dos círculos concéntricos, o dos secciones de círculos en los que se construyen las celdas, con una torre central de vigilancia, o un muro frontal en el segundo caso, que permite tener bajo control permanente todo lo que sucede, anulando cualquier indicio de intimidad y, a la postre, de voluntad.

Cuando se inauguró como reconvertido centro cultural, en marzo de 2017, se leyeron siete cartas de represaliados, de condenados a muerte, ejecutados en algunos casos, conmutados en otros, liberados después de años, pero inhabilitados para el ejercicio público, como el maestro Gregorio Sanz, que describió sus terribles experiencias en un libro de memorias.

Con la lucidez y capacidad creativa que lo caracteriza, con un lenguaje que es destello y fogonazo, Luis va desgranando las condiciones de supervivencia de los presos, siempre con la idea central del panóptico, de la vigilancia constante. El hambre, la enfermedad, la mugre, el hacinamiento, el abandono, el frío, las fuerzas del régimen, la iglesia católica... Luis va vertiendo expresiones que nos hablan de la “vida sin espacio y sin soltura”, en medio de “mínima agua, máxima humedad”, verso este excepcional del poema Celda sobre celda. Y algún poema, como: “Allí / entre algunos escritos se leía / el “Mitigal”, cinco pesetas: / bueno para la roña./ Y jabón “Afridol”, seis/ o “Sulfureto Caballero”, muy eficaz contra la sarna…”, con un sarcasmo no habitual en estas páginas, va referenciando los remedios para las enfermedades, casi endémicas, entre esas paredes.

Los que seguimos la trayectoria de Luis Ramos, sabemos que geometría, cómputo, tres... son aspectos importantes en su obra. Tres citas al comienzo, tres partes en el libro…siempre tres, número de resonancias antiguas. Aquí encontramos cómputos, números que no cuadran, y, mediante ellos, Luis va haciendo desfilar ante nosotros el horror de las celdas. Cárcel prevista inicialmente para 120 reclusos, llegó a albergar 900. De esa falta de cálculo inicial se arrastran otras: falta de previsión en el rancho, en las mantas, en los remedios para las enfermedades, si es que alguna vez alguien hubiera tenido la intención de atender esas cosas. ”Hambre de honor y de honradez”, “hacer cómputo de las carencias”, se dice en el sangrante poema Los números para los presos nunca cuadran.

Hay otro tema que quiero reseñar, que aparece en el poema Celda catorce, Celda de los intelectuales. Aunque Luis no entra, porque no hace falta, en el panegírico de lo que fue y se interrumpió, del proyecto social, político… de la Segunda República, lamenta la pérdida como proyecto cultural y pedagógico. Pero no en este poema, en el que lo que se denuncia es la selección, la segregación, como otra forma de afrenta: abogados, médicos, ingenieros, periodistas…, separados del resto de los presos.

Aunque es verdad que “campesinos, maestros, periodistas, costureras, abuelas, madres, estudiantes, carpinteros, industriales, ganaderos sin culpa, hombres y mujeres fueron purgados sin pudor “. En el mismo poema donde se hace esta relación se cita a un juez terrible, Ricardo Abundancia. He tenido la curiosidad de buscar el nombre y me he encontrado una entrada actual para un abogado. Eso me lleva a plantearme ¿Cómo ha sido posible la convivencia, cuando uno sabía que miraba a los ojos del verdugo de los suyos?

En el penúltimo poema de esta segunda parte leemos los versos:” El aire herido lanza un ruego/una plegaria/que este extraño país que tiene a Lorca el poeta en las alturas de lo cultural / y al mismo Lorca anónimo diluido en los campos /Perdido, oculto desaparecido”. Lo cito ahora porque seguidamente y ya hablando de la tercera parte del libro, La voz de las cunetas, vamos a referirnos de forma somera, a los perdidos, ocultos, desaparecidos, paseados, atormentados, asesinados, vilmente enterrados en las cunetas. Lorca desde luego, con el maestro Galindo González, con el que su pueblo, Pulianas, había celebrado el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, y los banderilleros Arcollas Cabeza y Galadí Melgar, pero también otros muchos.

Luis Ramos, como sabemos, publicó en 2015, en Baile del Sol, Entre cunetas. Hoy mantiene el libro y añade algún poema nuevo a los de la obra anterior. Cierra así esta obra, que presenta con un nuevo grito, porque sigue habiendo: ”Campos magros de justicia / cunetas …que en sus raíces estériles /aún conservan los frutos más ácidos/de los tiros de gracia”. Camisas planchadas/bordadas en rojo, coches negros, cigarros fumados al alba, por asesinos apoyados en esos coches, después del trabajo y del supremo acto de cobardía, fotografías encontradas entre restos, van componiendo un libro en el que, ya sin esperanza, el duelo, el luto es irreversible.

Y la vergüenza. Vergüenza de años de los que quedaron, de las familias, de los topos, de los paseados, de los fusilados, que por no atreverse a decir la verdad se enredaban en mentiras chuscas, metáforas con más sentido del que parecía, como la que se contaba en la de Daniel Alvarez Carnero, alcalde en funciones de Sober, Lugo, ejecutado en diciembre de 1936. En el acto reseñado anteriormente de la cárcel de Lugo su nieta María José contaba que, si se preguntaba a la abuela de qué había muerto el marido, contestaba “Lo mordió una serpiente.” Bueno, desde luego no faltaba a la verdad. En el poema Hay familias dice Luis: “De niños les contaron que un abuelo / murió de esta manera: / la tierra se le vino literalmente encima ...”y más adelante “Pero viniendo de la tierra / fría madeja de muerte / la causa del fallecimiento / y poniéndose en el lugar de cada cual. / No es lo mismo, nunca será lo mismo / la terrible fatalidad del accidente o la muerte luctuosa / hechos para una crónica de nieblas/que ser asesinado y desaparecido /aterronado sin duelo y a la fuerza”. Familiares obligados, como último acto de infamia, a desmentir a la vez a la propia sangre y la causa, y a negar el reconocimiento a quienes supieron ser leales.

Desde luego no es lo mismo, ya lo decía al principio: no valen analogías ni comparaciones en estas muertes. Luis reconoce en el último poema los ¿esfuerzos? que se han hecho, que se hacen, para recuperar algo de lo mucho que se perdió. Aunque es demasiado lo que queda pendiente. Pero quien pagó precio tan alto tiene derecho a ser recordado.