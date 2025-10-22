"El p… amo"

Desde que empezaron a salir a la luz las aventuras y desventuras de la banda del Peugeot, cada vez que veo a su líder poner cara de "incrédulo", como queriéndonos decir que él es el primer sorprendido de todo lo que, se va sabiendo, han ido haciendo sus "compañeros de fatigas", deliberadamente trato de contar hasta diez, cien o mil antes de decir todo lo que me viene a la cabeza, en espera de que llegue el día en que los casos que afectan a su mujer, a su hermano, al fiscal general del Estado y a sus compas del Peugeot se vayan resolviendo, y eso pueda servir para que los millones de españoles que seamos convocados a las urnas con posterioridad podamos expresar nuestras opiniones, a través del voto, teniendo más elementos de juicio sobre todo lo que ha acontecido en España desde que Pedro Sánchez, aupado, de "aquella manera", por sus incondicionales subordinados Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, alcanzara el poder. Mientras tanto habrá que esperar, salvo que cualquier día, el gran impostor, abrumado ante tanta evidencia, no tenga más remedio que decir: "me rindo"… "No caerá esa breva".

De momento, "el puto amo" sigue ahí, impertérrito, como si nada de lo que recogen los informes de la UCO, sobre los tejes y manejes de los ya más que presuntos corruptos, puteros y manipuladores… que le acompañaron en su asalto al poder, le pudiera salpicar. Como ya dijera tiempo atrás, soy de los que piensan que cuanto más tarde Sánchez en rendirse, más dura será su caída y la del PSOE.

Sánchez no puede decir que no sabía nada de lo que fueron tramando día tras día los que viajaban en el Peugeot, porque lo primero que hicieron fue amañar las primarias a la Secretaría General del PSOE que tuvieron lugar en 2014, en las que resultó elegido Pedro Sánchez. Sus primeras víctimas, pues, podríamos decir que fueron Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, dos destacados y dignos socialistas que resultaron engañados, al menos, por la manipulación de los votos que "de aquella manera" fueron introducidos en las urnas, como se ha podido saber recientemente.

Y si se puede hablar de engaño y de víctimas en las primarias referidas, qué no se podría decir del engaño mayúsculo al que sometió Sánchez a todo el pueblo español cuando, negando la mayor -no habrá amnistía, ni pacto con Bildu- convocó las generales del 23J de 2023, sabiendo que caso de no ganarlas siempre podría jugar las bazas que llevaba tiempo negociando con los independentistas -sus votos a cambio de la amnistía- y con los abertzales -habría pacto con BILDU caso de que necesitara sus votos-. Ya lo dijo Sánchez entre risas y aplausos la noche electoral: "Somos más". Si, fueron más porque no le importó pactar con los enemigos de España para mantenerse en el poder.

¿Quién fue el encargado de negociar con los unos y los otros a espaldas de los electores en ambos comicios?... Un tal Santos Cerdán (uno de los del Peugeot), que, al parecer, hacía lo que hacía por cuenta propia… Sí, ya.

Tratar de sostener ahora que las prácticas ilícitas de los tres componentes de la banda del Peugeot que están hoy imputados no eran conocidas por su líder es de "aurora boreal", cuando quien mandaba y sigue mandando en todos no es otro que el capo que logró el mayor botín, el poder.

El mero hecho de que, una vez se han ido conociendo los orígenes y las dinámicas de la maquiavélica banda, la militancia socialista no haya condenado tan miserables comportamientos, ni haya pedido explicaciones a su líder, al menos por los dos engaños puestos de manifiesto, da una idea de lo acobardada, adocenada y acoquinada que debe estar. Qué tristeza me produce saber que los que por dignidad, decencia y amor a su partido se atrevieron a insinuar que tal vez no fuera malo iniciar una nueva etapa que permitiera su regeneración, hoy están apartados de él, por propia voluntad, o por decreto…

Y si no deja de sorprenderme el inmovilismo de la militancia socialista, qué decir de los miles y miles de ciudadanos de a pie que, a pesar de todo lo que hoy es ya público y notorio siguen apostando por el líder actual del PSOE. Por eso estoy tan expectante y me preocupan tanto las decisiones que puedan adoptar los jueces en relación con los casos que están sub iudice, porque, visto lo visto, uno no sabe ya que esperar.

Confiemos en la justicia y esperemos que, cuando los jueces hablen, el resto sepa, o sepamos callar.