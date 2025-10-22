Muertos que van y vienen

Accidente en la carretera N-122, en Ceadea de Aliste / Cedida

¡De verdad que no es sano andar todo el tiempo sacándoles los colores a quienes gestionan la cosa pública en esta provincia nuestra que anda hundida en un victimismo del que no parece fácil que salga sin ayuda profesional! Es cansino, depresivo y produce ardor de estómago, ¡pero es que es difícil rascar y no encontrar caspa y podredumbre! Lo publicó ayer Chany Sebastián (¡cuánta deuda acumulada tiene con él la comarca alistana!): la N-122 se ha cobrado 200 muertos en tres décadas. Su desdoblamiento en autovía fue declarado por el Estado ¡en 1993! de interés estratégico. ¡A cuánta gente deberíamos pedir cuentas, a cuántos denunciar por ser pasivos, serviles con los partidos; en fin, por no cumplir con su trabajo como servidores del común¡ ¡Pena —y mala leche— da lo buenos que hemos sido —y somos—con quienes nos mandan!

Pero hoy quiero centrarme en otra cuestión más liviana, aunque no menos ilustrativa de cómo funciona la gestión pública por estos lares. La zona noroeste ha sido castigada brutalmente por los incendios en los últimos años hasta el punto de golpear seriamente la economía comarcal, lo que ha llevado a propiciar campañas turísticas para llevar gente principalmente a Sanabria, Aliste y Carballeda. No es la panacea, pero siempre ayuda que te visiten y consuman bienes locales.

Bien. Preparamos el sábado un viaje familiar por la zona, olvidándonos en esta ocasión de los atractivos más populares y masificados. Perfecto: una excursión a parajes singulares, de los que hay decenas en el noroeste provincial. Vale, vamos a El Fenal de Muelas de los Caballeros y al Tejedelo de Requejo. Pues, oye, al final otra vez de mala leche.

El Fenal es un jardín botánico de algo más de una hectárea, con 500 especies de plantas autóctonas y milenarias secuoyas, una maravilla que tiene una historia detrás que es una novela. Lástima que esté cerrado, abandonado, casi perdido. ¿Para cuándo un acuerdo entre los propietarios y la Junta de Castilla y León? ¿Pero tanto cuesta? ¿O es pura dejadez?

Fuimos después al Tejedelo de Requejo, un lugar misterioso, místico, sanador, el paraíso del tejo, una especie que rezuma magia y misterio. Pues sí, está prácticamente abandonado, la señalización está anticuada, es imprecisa, muy poco visible, confusa. ¿Dónde está la mano de la Junta? En fin, dos espacios únicos afeados por el abandono. Y no, aquí no vale decir que cuesta mucho, como ocurre con el desdoblamiento de la N-122. Es pura desidia. Lo peor.

P. D. No todo fue malo. Acabamos la jornada en el Centro del Lobo de Robledo que cumplió 10 años por todo lo alto. ¡Enhorabuena! ¡Un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas!n