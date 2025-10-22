Abrir la tierra, nuevo libro de Luis Ramos (I)

En la historia universal de la literatura encontramos referencias locativas que han devenido icónicas. En algunos casos se trata de lugares reales, estrechamente vinculados a los escritores y sus obras, como Dublín, Praga, Soria.., en otros son lugares imaginarios, Macondo, Celama, el reino de Redonda, Balbec…, y en otros son lugares de la idea, del compromiso ético y del sentimiento. En una entrevista en La Opinión, al presentar su libro Lo que funda el silencio, en junio de 2024, Luis Ramos decía: “Me pregunto y me gustaría preguntar a todo el mundo cómo somos incapaces de darnos cuenta de la necesidad del duelo, porque el duelo construye a la persona”, palabras reinterpretadas de otras de Carlos Piera, en la “Introducción” a Tomás Segovia, En los ojos de una antología poética, donde se lee: ”En el caso de una tragedia requiere inexcusablemente la labor del duelo…en hacer nuestra la existencia de un [luto] y un vacío”. Palabras que, a su vez, aparecen en un poema de la tercera parte de este libro.

El duelo, el personal y el colectivo, el luto, el compromiso con el dolor existencial y trágico, es uno de los espacios asumidos y habitados por Luis para construir su obra, en libros como Entre cunetas, Del polen al hielo, La densidad de los números o el anteriormente mencionado. A veces se concede un respiro y nos regala juegos más alegres, como Mientras pueda decir, reivindicación del soneto como forma de expresión poética viva, o la que precede a la que hoy nos propone, Trece escalones, sobre el mundo del cine. Pero pronto vuelve a lo que lo fundamenta como persona y como autor.

El libro de poemas, Abrir la tierra, está dividido en tres partes y un prólogo, en este caso de Alberto García-Teresa, periodista y crítico cultural, que se doctoró con una tesis titulada Poesía de la conciencia crítica, título que ya dice mucho de la conexión con Luis Ramos. Es verdad que a mi estilo analítico le va a resultar difícil entrar en todos los senderos que propone el autor en esta compleja y densa obra, cada una de cuyas secciones podría ser un libro por sí, aunque hay una conexión intrínseca entre ellas. Es, para empezar, un libro sobre hechos muy reales, desafortunadamente, que siguen instándonos hoy como pueblo, pero también es un libro que arranca de libros.

n la primera parte, La letanía del topo, ya sabemos quiénes fueron los topos en nuestra semiótica nacional, aparece una referencia importante sobre Los topos, de Jesús Torbado y Manuel Leguineche, de 1999. (Hay también una premiada película, de 2019, La trinchera infinita, de Aitor Arregi, Jon Garaño y Mari Goenaga, sobre Manuel Cortés, último alcalde republicano de Mijas, que aparece en el libro de Torbado y en este.). La segunda parte, Si no tuviese ojos, arranca de una vivencia personal en O vello cárcere, la vieja Cárcel de Lugo, que lo fue desde 1887 hasta 1981, convertida en centro cultural y social en 2017. Cientos de condenados, muchos de ellos a muerte, mediante cartas, recuerdos de familiares… y una capacidad increíble para ponerse en el lugar del otro por parte de Luis Ramos, nos hacen presente la dura realidad de los presos. La tercera parte, La voz de las cunetas, es una ampliación de su libro Entre cunetas de 2015. Así pues, interpelación, a veces muy directa, duelo, luto, culpa por el olvido…

Sobrecogedora por la estructura, por la cadencia de que dota a la prosa, lo es aún más por la evocación y lo que esta va haciendo presente: “bendita la casa, bendita la tierra, la hura, el cimiento, lo oscuro, la piedad, el abrazo, el silencio, la monotonía, el apego, el anhelo, la penumbra, la uña que cava, el ojo, la madriguera, el aliento… Bendita la vida”. Y en ese mundo de oscuridad y de conjuro, el topo no agrede, no araña, es “quietud aprendida”, busca asideros para aliviar, para evitar la locura

La letanía del topo es un texto en prosa con un poema final, y está estructurada en cinco partes. Los Topos pudieron salir de su escondite, no tanto de su miedo, por la promulgación de la ley de amnistía de 1969. En la primera parte se desgrana una auténtica letanía, invocaciones que van intercalando la expresión bendita/o en relación con aquello que hizo posible la existencia de esas pobres gentes, cuyos nombres también se van dando a conocer en esa letanía. Sobrecogedora por la estructura, por la cadencia de que dota a la prosa, lo es aún más por la evocación y lo que esta va haciendo presente: “bendita la casa, bendita la tierra, la hura, el cimiento, lo oscuro, la piedad, el abrazo, el silencio, la monotonía, el apego, el anhelo, la penumbra, la uña que cava, el ojo, la madriguera, el aliento… Bendita la vida”. Y en ese mundo de oscuridad y de conjuro, el topo no agrede, no araña, es “quietud aprendida”, busca asideros para aliviar, para evitar la locura. El tiempo se contó por decenas de años para ellos, enterrados y deshabilitados, “presente continúo, pasado insurrecto, futuro probable” aferran a ver desde el agujero, a saber, a no tener, a atreverse.

“Aliviados en su espera con muestras sencillas de abrazos soñados desde su secreto”, el soporte necesario, la familia, la mujer, el amigo, el hijo si es algo mayor. Los que “saben”. Pero no siempre. Es emocionante la historia, contada a dúo en el libro de Torbado, de Eulogio de Vega, alcalde socialista de Rueda, uno de los topos más lúcidos, y su mujer, Julia, también encarcelada y torturada en su día, pero no topo. El amor sin límites y sin fisuras, la lealtad… No siempre fue así: en la historia del alcalde de Mijas se entrevé el hartazgo de la mujer. Y siempre el dolor por la falta de hijos, pues ellas, presuntas viudas, no podían arriesgarse sin más a un embarazo difícil de explicar a una sociedad que exigía saberlo todo, que a los condenados no concedía ni un atisbo de dignidad.

En la segunda sección, Luis nos presenta y entona el panegírico, que se torna elegía, elegía del mundo de los topos, por las vidas que se torcieron, por la lucha callada. En la tercera, se centra en la figura de Teodomira Gallardo Carpio, y a partir de ella en las fugadas, exiliadas, excluidas, mujeres recias que Luis contrapone al “feminismo malversado de los despachos, la falacia de tanta falsa igualdad mal compartida”. Al leer esta parte uno no puede dejar de recordar a las mujeres dibujadas en las revistas del tiempo de la guerra, por, entre otros, Baltasar Lobo, en Campo libre, Tierra y libertad, Mujeres libres, Umbral, Armas y letras… Sin estas mujeres, sin su solvencia, todo habría sido peor.

En la cuarta sección se interpela, ceñudamente a quienes no han tenido entre los suyos, a ningún escondido, a ningún preso, a ningún fusilado, condenado por su ideología: “Tú, sumiso confeso, has visto a gentes distintas, a las que también sucedieron hechos terribles, intentar capear a su modo el runrún de la tristeza tendida al oreo de otras yerbas, igual que estas, tan secas y recias como estas, pero sin ser estas. Tú asumes y estimas por ello que cuando se leen o escuchan sucesos que cuentan relatos como estos no se encienda al momento la luz de su urgencia ni se encuentren de pronto las palabras perfectas. Y huyes de nuevo. También entre sus alas, asustados y ateridos de angustia, los avestruces esconden la simpleza de su mirada y se ocultan…” Duras palabras que no admiten la cobardía de los herederos de aquellos que eligieron no exponerse, ni la analogía ni de los hechos ni del dolor, pasado o actual, como excusa para no mirar a los ojos “este dolor”, y que, de una manera similar, encontramos en la tercera parte, cuando todo se centra en los hechos de entonces, que son los que traemos ante nosotros. Concluye el apartado con un poema donde se expresa la necesidad de todos, darse de alta del silencio/vivir, /habilitar sin más su letanía.