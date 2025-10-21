Un viaje hacia la luz del interior

La primera radiografía médica que se hizo en el mundo pertenece a la mano de una mujer llamada Anna Bertha Ludwig, la mujer de Wilhelm Röntgen, el hijo de un tejedor de telas.

Röntgen además de ingeniero mecánico fue profesor de física, el cual produjo en 1895 un nuevo tipo de radiación electromagnética que hoy conocemos como rayos X, utilizando un tubo de rayos catódicos, que había sido inventado veinte años antes por un científico llamado William Crookes en 1875, todo lo cual fue fundamental en la historia de la televisión y la visualización de imágenes.

Por ese descubrimiento recibió el Premio Nóbel en 1901.

En la casa en la que vivió en Utrecht hay una placa donde aparece la imagen del físico y a su izquierda la mano estirada de su mujer, por ser la primera radiografía conocida.

En 1895 nació en un pueblecito de Zamora, concretamente en Carbellino de Sayago, un niño, llamado Eugenio Cuadrado, cuyo padre también fue un humilde tejedor de telas.

El joven acabó en el Seminario de Zamora, se hizo sacerdote y posteriormente fue profesor de latín, de física y de matemáticas.

Cuando aún no había concluido los estudios, el obispo le encargó, al término del curso de 1879-1880, la organización de un Gabinete de Física, que fue el primer museo existente en el Seminario.

Coincidió y colaboró en nuestra ciudad con Federico Cantero Villamil, con quien puso en marcha la presa hidroeléctrica de El Porvenir de Zamora.

Son personajes de los que apenas se acuerda nadie, a pesar de que gracias a sus esfuerzos, estudios, trabajo y perseverancia pusieron las bases para que se siguieran inventando máquinas, que se adentraban en el mundo de lo invisible, para poder curar terribles enfermedades y salvar numerosas vidas

A pesar de la escasez de medios económicos, el sacerdote-inventor, construyó -en 1889- un pequeño modelo de máquina electrostática, llamada primeramente La Centella, que en el mismo año amplificó y modificó sobre el tipo original, (aplicándolo a la obtención de los rayos X de Röntgen), siendo el primero que desarrolló ese nuevo modelo de máquinas para la investigación.

Esto fue el origen de todas las máquinas que han surgido con posterioridad, para localizar enfermedades en el interior del cuerpo humano

Asistió, acompañado por Federico Cantero Villamil, a la Expo de París en 1900 siendo "comisionado y subvencionado" por la Diputación Provincial. De otra forma, no habría podido acudir con su invento, donde le fue concedido el primer premio, la Medalla de Oro de dicha Exposición.

Se sabe además que en unas Navidades dio a conocer la electricidad en nuestra ciudad, iluminando la Plaza Mayor y algunas calles a base de pilas hidroeléctricas. Posteriormente encargó al Ayuntamiento que se encargara de hacerlo.

Se conserva una placa en la fachada central del Seminario de Zamora a cierta altura, dedicada a tan insigne personaje, donde se puede leer lo siguiente en letras capitales:

Al Ilustre físico e inventor el Presbítero Don Eugenio Cuadrado Benéitez Profesor del Seminario de Zamora, Gloria de esta provincia, sus discípulos y admiradores. También aparece en números romanos la fecha de su nacimiento y muerte.

La Centella construida por el se conserva en el antiguo Seminario de Toro.

Valgan estas palabras como un sincero homenaje de gratitud a todos ellos y así preservar su memoria.