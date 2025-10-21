Sanabria, viva tierra quemada

Para Concha, Javier y Rosana, amigos de Vigo y Cubelo.

Desde hace más de treinta años me han sobrado los motivos para venir a esta tierra, ya mi segunda casa, en busca de su refugio, su abrazo a mi alma rota, la conversación con su silencio, su luz cuando todo parecía apagarse y, en los últimos años, para disfrutar de ella junto a mi hija Gala y nuestro fiel Rocco, como cuando estuvimos en la explosión primaveral de su paisaje el pasado mes de abril.

Qué lejano queda abril cuando el verano agostó el campo, como suele, pero el eternamente presentido fuego se hizo presente lamiendo las entrañas de esta tierra y asolando sus montes, que, incluso en octubre, aún humean en algunas zonas y en otras vuelven a arder. Mirando las cenizas, me asaltan estos versos del bañezano, y tan sanabrés, Antonio Colinas: "También el aire muere entre los robles/y en sus copas se extinguen, poco a poco, /los silbos de los pájaros, la queja/emocionada del ocaso rojo".

Pero no he vuelto para añorar sus laderas verdes, ni para reconfortarme con que no todo se ha quemado, ni siquiera para aferrarme a que renacerá de sus cenizas. Vuelvo, de nuevo acompañado por mis dos fieles escuderos, para dolerme con esta tierra en su duelo, para abrazarla en su desconsuelo y para devolverle todo lo que le debo.

No es tiempo ahora de volver para pasear y fotografiar el desastre, ni siquiera para llorar lo ocurrido, o entonar salmodias anodinas y frases hechas de confianza en que todo mejorará. Es tiempo de acompañar a quienes han sufrido y, en especial, a quienes casi siempre son olvidados en las tragedias: los que nos acogieron en sus alojamientos, bares, restaurantes, comercios y los artesanos. Y hay que hacerlo con nuestra presencia y nuestro gasto, porque no es tiempo en esta tierra quemada sin quemar del todo para turismo solo de bocadillo y lata en la mochila, ni de recuerdos de fábrica, con todo respeto. Es tiempo de gastar para quienes, aun no habiendo perdido todo, han perdido casi todo, aunque no lo digan, pero sus ojos y sus silencios reflejan el miedo pasado y la incertidumbre venidera, que una cosa es prometer ayudas y otra muy distinta que lleguen a todos, a tiempo y con justicia, sobre todo cuando las pérdidas no son tan tangibles como casas, cabezas de ganado, pastos, o huertos quemados.

Una vez más, siempre otra vez, "la historia está en su gonce", como escribió Miguel de Unamuno, y ese pernio precisa más que nunca del engrase en presencia y en gasto por parte de todos aquellos que nos quedamos embrujados contemplando el esplendor de esta comarca, para que cuando estemos aquí no sea solo estando, sino siendo parte de esta tierra que da vida incluso cuando sus entrañas están abrasadas de dolor y cansancio. Y no solo por el fuego, sino por la desidia de quienes desde el poder que ostentan, más que probablemente, debieron hacer mucho más y antes de que el fuego desatase su ira. A tiempo están de hacerlo al menos ahora.