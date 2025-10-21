"Enriscada en la sierra, como una prolongación natural del paisaje y, a la luz del sol, me pareció la ciudad más hermosa del mundo". Así describe Juan Goytisolo a la hermosa ciudad de Ronda, cuna de un sacerdote a quien quiero de corazón y con el corazón: el Padre Salvador Aguilera López que, aunque rondeño de pura cepa, se siente cada día más zamorano. De la "Ronda alta y honda, rotunda, profunda, redonda e infinita…" que pinta en sus versos Juan Ramón Jiménez, tiene el Padre Salvador la necesaria hondura de corazón, la profunda mirada, la rotunda campechanía, la redonda altivez, la infinita dulzura. Y la donosura y la gracia, don que Dios ha regalado, por encima de cualquier otro pueblo, al andaluz.

El Padre Salvador, que constantemente hace honor a su nombre, es Consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales. No saben los fieles orientales la suerte que tienen contando con el cardenal Claudio Guguerotti, prefecto del Dicasterio y el sacerdote rondeño que es, además, presbítero de la Archidiócesis de Toledo, donde goza de merecido reconocimiento. Gozo que comparte con el corazón de la Roma Eterna que no es otro que El Vaticano, donde el Padre Salvador es de sobra conocido y querido. A eso lleva conocerle en profundidad, a amarlo como hermano, como ser humano, como sacerdote en servicio permanente a la Santa Sede y a León XIV, el Papa de la sonrisa infinita, de la palabra amable, del mensaje diáfano y conciliador que pone a débiles y marginados en el centro de la Iglesia.

A su bondad innata, a su jovialidad, el Padre Salvador, un sacerdote de nuestro tiempo, añade su preparación, su erudición tantas veces puesta de manifiesto, sus vastos conocimientos, el camino de perfección que ha seguido y, aunque en constante aprendizaje, es un verdadero maestro que maneja trece idiomas, trece lenguas, clásicas y modernas. Cuan feliz se muestra Paqui, su buena madre, por ese portento de hijo que trajo al mundo hace cuarenta y tres años. No es para menos.

Este cura rondeño que es a la vez Salvador y Refugio está llamado a seguir haciendo camino al andar y al amar en Roma, en Toledo, en Zamora y donde quiera que sea reclamado, más allá de las breñas, arboledas y corrientes de la serranía malagueña.