Una fórmula para el caos

DOS OBRAS MAESTRAS PARA UN PROCESO SIN FIN. , "INTERCHANGE", DE DE KOONING Y "NUMBER 15A", DE POLLOCK. EN LA FOTO EL CUADRO "NUMBER 15A", DE POLLOCK

Jackson Pollock junto a Willem de Kooning fueron los representantes más cualificados de una facción del expresionismo abstracto, los action painters (pintores de acción). La otra facción estaba formada por un grupo de artistas interesados en lo contrario a la acción, los pintores Colour field (pintores campo de color) que generaban obras sosegadas y tranquilas. Mark Rothko es su representante más conocido. Sus obras eran un estudio de las emociones humanas desde la contención, trataban sobre la tragedia, el éxtasis, la pena y demás; pero no implosionaban como las de Pollock y Kooning.

Veo en la Galería Veta de Carabanchel la exposición de Erik Parker, Ice Breaker. El arte de Parker es un arte profundamente marcado por la globalización, el consumo y los medios. Su arte es irónico y está lleno de referencias culturales y personales. En la exposición explora la sobrecarga de información asimétrica del entorno mediático actual. Parker busca el equilibrio entre el caos. Las composiciones de Parker son caóticas, pero equilibradas. Sus obras parecen abrumadoras por el uso intenso del color, las formas y los patrones, pero hay un orden interno. El caos es estructurado.

El pasado 11 de julio se inauguró Presencias, la muestra del pintor zamorano Fernando Pennetier, en la sala de exposiciones temporales del Museo de Zamora. Pennetier trabaja con la melancolía, la soledad, el recogimiento y la intimidad.

En apariencia poco tienen que ver los tres, pero solo en apariencia. Los tres usan el color no solo para representar, sino para provocar emoción, atmósferas y tensión. Lo que importa en sus obras es lo que hace sentir, soledad y melancolía en Pennetier; contemplación trascendente en Rothko y saturación de información y caos emocional contemporáneo en Parker. Los tres buscan el orden entre el caos, el equilibrio y la verdad. El equilibrio en el arte no es solo simetría, es equilibrio visual, emocional y conceptual. Pennetier logra un equilibrio entre lo que muestra y lo que sugiere, entre lo íntimo y lo universal. Rothko a través de la reducción y el silencio, menos es más para él. Parker logra equilibrio en el desborde, su armonía nace del control técnico sobre el caos visual, todo parece en movimiento, pero nada está fuera de lugar.

En 1947 Pollock empieza a hacer sus primeras Drip Paintings, lienzos enormes salpicados de pintura. Hans Namuth, un fotógrafo, le preguntó a Pollock si podía fotografiarlo mientras trabajaba en el estudio y Pollock aceptó. Las imágenes cautivaron al público y a los medios de comunicación. Asistir de alguna forma al proceso creativo era puro espectáculo. Ya advirtió Guy Debord, la vida real ha sido sustituida por una representación.

Algo que también une a los tres (Rothko, Parker y Pennetier) es que se resisten o critican la lógica espectacular, prefieren poner el foco en el equilibrio. Más equilibrio y menos espectáculo, mientras buscamos lo que nos une en vez de lo que nos separa. No parece mala fórmula para estos tiempos tan caóticos.