No dejes de vivir por hacerte mayor.

El 1 de octubre se celebró el Día del Mayor. Llegar a ser "mayor" a mí me parece que mola. Llegar a cumplir la edad exigida para poderte jubilar después de años trabajando y cotizando. ¿No está mal, eh? Tener tiempo para ti y para lo que te dé la gana no tiene precio.

Ser la secretaria general de los jubilados y pensionistas de UGT de Zamora es otra experiencia más a vivir y disfrutar dentro del mundo sindical. De otra manera, con otra perspectiva, con otras reivindicaciones. Las necesidades que vas teniendo como persona mayor ya las conoces porque las ves todos los días en familiares, en amigos, en la sociedad en general. Ves cosas que antes no veías o por lo menos no reparabas en ellas.

Detalles como entrar en una tienda a ver ropa y observar que si vas con una persona mayor no encuentra donde poderse apoyar o sentar en caso de cansancio mientras tú encuentras lo que buscas o echas un vistazo al género. Detalles como no tener suficientes aparcamientos especiales donde (con tarjeta autorizada) poder aparcar porque llevas a una persona mayor que no puede andar mucho. Detalles como que entras en un banco y si tienes que hacer cola tienes que estar de pie, o si quieres usar un cajero (y hay quien no lo encuentra tan fácil) y tiene que buscar ayuda no siempre la encuentra.

Detalles como querer hacer una gestión administrativa a través de sede electrónica o pedir cita en alguna administración, no tener idea ni medios y que además la respuesta a la petición de ayuda al respecto sea: "¿No tiene nadie que se lo haga?" Detalles, detalles y detalles a cientos que día tras día hay que sortear. Es verdad que también depende de las distintas edades en las que eres mayor, de tu capacidad física, de tu salud, pero, más tarde o más temprano, llegaremos a todas las etapas.

Uno de los mayores problemas es "la soledad no deseada". Personas mayores que viven solas. Personas mayores que viven en un tercer o cuarto piso sin ascensor (como en San José Obrero) con un montón de escaleras que les impiden salir o entrar de sus casas con toda la flexibilidad que quisieran. Personas que de noche están solas. Personas mayores con muchas dificultades a sortear en el día a día de su vida.

Siii, es verdad que hay servicios sociales: ayuda a domicilio, teleasistencia, ley de dependencia, “A gusto en casa”, etcétera. Pero nunca es suficiente. No llega a cubrir las horas y las necesidades de las personas que lo necesitan. La Junta, por ejemplo, te hace una valoración en la Ley de Dependencia y con 100 euros al mes te despacha, sin más. Siii, depende de los grados de dependencia, pero aun así no se crean que te lo ponen fácil.

Nos dicen, nos comentan y nos venden proyectos como la Silver Economy en Zamora, donde los futuros robots y demás complementos tecnológicos atenderán a las personas mayores en sus domicilios. No quiero quitarle importancia ni restarle mérito, pero tendrán que afinar. ¿Cuánto costará al usuario ese servicio? ¿Le pondrán el sentimiento de la empatía? ¿Serán capaces de complementar las necesidades de los mayores? ¿Les harán realmente compañía? ¿Los productos destinados a mejorar la vida de los mayores serán gratis? ¿Nos venderán productos tecnológicos para facilitarnos la vida, pero seguiremos solos? ¿Nos enseñarán a utilizarlos o nos apañamos con un prospecto? En fin, lo vamos viendo.

Nuevas elecciones autonómicas y nueva venta política de los responsables de la Junta. Nuevo presupuesto a pactar y sacar adelante con 15 mil millones de euros para ejecutar. ¿Ha ejecutado los anteriores? Cuentas expansivas y realistas acordes con las necesidades de la comunidad. Dice Mañueco que ocho de cada diez euros se destinarán al servicio de políticas sociales.

¿Habrá más residencias públicas o plazas concertadas en las privadas? ¿Habrá viviendas públicas asequibles para que puedan vivir los mayores? ¿Habrá mejores requisitos para que se puedan eliminar las barreras arquitectónicas de las viviendas para los mayores? ¿Tendrán en cuenta al sector de cuidadores y cuidadoras para mejorar sus condiciones? ¿Habrá dinero para formar a los trabajadores y trabajadoras que se dedican a los servicios sociales? ¿Habrá más geriatras, psicólogos, trabajadores sociales? ¿Qué pasará con nuestros mayores en el mundo rural? ¿Quién los atenderá si no hay profesionales en cuidados sociosanitarios? ¿Qué pasará con los mayores que necesitan atención sanitaria en el mundo rural?

Dice Mañueco (también) que Salamanca será el "polo para el desarrollo de tecnología sanitaria". Luego vendrán el resto de proyectos para el resto de las provincias, planteados en servicios sociales, porque hay que vender lo que se presupone que se hará con tantos miles de millones de euros en toda la comunidad. ¡Jeeeesús! Qué generoso está el presidente. Solo le queda decir que va a potenciar todos y cada uno de los servicios públicos en la comunidad y sería la bomba.

Afortunadamente para disfrutar de ese descanso merecido, de sentir que te haces mayor con calidad de vida, con tiempo para disfrutar hasta que tu salud te lo permita y con tiempo para vivir como quieras y puedas

Las necesidades en sanidad, asistencia residencial, atención en domicilio, la soledad no deseada, la falta de profesionales en todos los sentidos de atención al mayor, el edadismo, etcétera, son temas que no debemos dejar de lado. También la sociedad tendremos que poner de nuestra parte. Me refiero a la calidad humana, a ponerse en la piel de ellos y ellas, a ser solidarios y empáticos. A ser reivindicativos. Hoy son ellos y mañana somos otros.

Quizás se vea en ciertos momentos desde la lejanía, pero afortunadamente llega. Afortunadamente para disfrutar de ese descanso merecido, de sentir que te haces mayor con calidad de vida, con tiempo para disfrutar hasta que tu salud te lo permita y con tiempo para vivir como quieras y puedas. Disfrutar de la vida y no tener prisa.

"La edad no es una barrera", es una limitación que te pones en tu mente, eso dice una cita famosa. Pero los que tienen que hacer un trabajo público y hacia los mayores son las instituciones. Solo pedimos que cumplan.

