Cuestión de principios

O quizá debería decir, cuestión de compasión, de empatía, de misericordia, de humanidad o, simplemente, de educación. Hablo del acto de ayudar a la persona que ha caído. Y no hablo del que ha perdido la fe, del que se ha desmoronado en un momento duro de su vida o de aquel para el que el mundo ha dejado de tener sentido. La cosa es menos profunda. Hablo del que ha resbalado, ha tropezado y como consecuencia del resbalón o del tropiezo se ha pegado una culada o, peor, se ha hecho un esguince o se ha roto un hueso.

Lo saco a colación porque el pasado jueves, producto de un resbalón, me di una caída morrocotuda. Como consecuencia estoy magullada y un poco dolorida. En mi caso, la verdad, es que ante el “estruendo”, las personas que se encontraban cerca de mí me ayudaron a levantarme, a ponerme en pie, cosa que en un principio no me resultó fácil, y a sentarme hasta que se me pasara el susto. Hete aquí que durante unos minutos, el tema de conversación con quienes permanecieron a mi lado fueron las caídas, sobre todo las que se producen en la calle.

Todas las personas allí congregadas coincidieron en decir que, en circunstancias parecidas, de los samaritanos que pasaban cerca ni uno solo fue el buen samaritano que todo el mundo espera ante semejante situación.

Y una da en pensar lo poco empáticos que podemos llegar a ser, la falta de humanidad que refleja un acto así y la nula educación de los malos samaritanos. Cuando alguien tropieza y se cae, cuesta muy poco tenderle una mano en señal de ayuda, acompañarle y dedicarle unas palabras, lo que haga falta menos pasar de largo y reírse a mandíbula batiente. No quiero pensar que estar faltos de sentimientos sea la tónica general de la sociedad zamorana. No me extraña entonces que existan ese tipo de prácticas que ponen en peligro la salud mental e incluso la vida de algunas personas.

Nada cuesta socorrer al que ha tropezado y caído. Sobre todo si la caída se produce en la calle, no fue mi caso. Me lo demostraron quienes acudieron a socorrerme, permaneciendo conmigo unos instantes. Gracias, de todo corazón.