Celedonio Pérez, periodista, y la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario

Una vez más recuerdo aquel dicho popular, tan sabio como todos ellos, de que "es de bien nacidos ser agradecidos". Es decir, aquellas personas que, por su talante, por su esfuerzo, por su "inteligencia y bonhomía", por su afán de servicio, por su entrega a los demás y por su sensibilidad, muchas veces sin más compensación que la satisfacción de la propia conciencia; pues la inmensa carencia de educación, conlleva la ingratitud.

Es, por lo tanto obligación moral de la parte "sana" de la sociedad, alguna hay, saber ponderar y premiar a sus componentes más comprometidos, por su profesión, por sus aficiones, "porque se lo pide el cuerpo"; y, consecuentemente, le aportan conocimientos, ideas, despiertan "almas dormidas", ¡ay¡, Jorge Manrique, contribuyen a la solución de problemas de interés general, etc., destacándolos, para que sirvan de ejemplo y estímulo al resto de la comunidad, por si alguno de sus miembros, ¡milagro¡, quisiera tomar notar, superarlo, y aportar "un granito de arena" al bien general.

Y una persona que servidor lo tiene como referente de profesionalidad, de amistad, de ciudadanía, de preocupación y "ocupación", en este caso, por el medio rural, a través fundamentalmente de sus artículos periodísticos, de sus libros, de sus pregones, etc., es Celedonio Pérez, tantísimos años redactor-jefe de LA OPINIÓN DE ZAMORA. Por ello, y por mucho más, bien merecido tiene el premio, por el "Mundo rural" que le otorgó la Fundación Caja Rural.

Además, y la amistad "no me ciega", que un luchador impenitente por el campo, por la agricultura, por la ganadería, por la industria agroalimentaria, por los pequeños municipios y sus gentes, como Celedonio, es merecedor, también, de la concesión de la Gran Cruz y la Placa al Mérito en su categoría de oro, por haber "prestado servicios eminentes o hayan tenido destacada actuación en favor de los sectores agrario, pesquero y alimentario, en cualquiera de sus manifestaciones", artículo 1.1 del Real Decreto 421/1987, de 27 de febrero, por el que se crea la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario.

Hago votos por ello, a la vez que lo "insto" a "quien corresponda", que canta Joan Manuel Serrat.

Celedonio, que nos sigamos saludando muchos años por "Santa Clara". Abrazos.

Marcelino Corcho Bragado