¿Habemus presupuestos?

Ha comenzado ya la tradicional y nunca bien ponderada danza anual de los presupuestos. Estamos en época de ello. El mambo suele llegar puntual a la cita, aunque, en esta ocasión, hay variables imposibles de soslayar. La primera es que aún desconocemos (y no sabemos hasta cuándo) si habrá o no anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Es decir, si Pedro Sánchez los presentará en tiempo y forma. La segunda reside en todo lo que ha rodeado, y rodea, a los presupuestos de la Junta para el año 2026, que ya están en las Cortes regionales para iniciar una tramitación que ya trae obstáculos desde el comienzo.

Mañueco y su equipo han tenido que meter la directa para cuadrar las cuentas en poco tiempo y saltándose a la torera algunas supuestas obligaciones. Verbigracia: presentar, y aprobar, el techo de gasto antes de empezar el recorrido presupuestario. Siempre se ha hecho así, menos esta vez. Otra verbigracia: todavía se ignora qué va a pasar con el presupuesto de la Mesa de las Cortes, órgano rector del legislativo. De hecho, la propia mesa ha rechazado el presupuesto que para ella ha elaborado la Junta. Alega, la mesa, que la Junta no ha respetado la autonomía de las Cortes al incorporar el presupuesto del legislativo al proyecto de ley presentado por Mañueco el pasado martes sin que lo hubiera aprobado antes la propia mesa. Parece una queja lógica, aunque también ha influido que la oposición, PSOE y Vox, está con el cuchillo entre los dientes para complicarle las cosas al PP, como si éste no se las complicara, a veces, él solito. De hecho, el primer rechazo vino de la socialista zamorana Ana Sánchez. Acto seguido, se abstuvieron los dos miembros de Vox y dos del ¡¡PP!! En fin, un lío que ya veremos como acaba. Poco bien, porque hemos visto como el presidente de las Cortes, de Vox, y el consejero de Economía y portavoz (PP) se lanzaban pullas y puyazos muy poco edificantes.

El caso es que el proyecto de ley de Presupuestos de la Junta de Castilla y León ya ha iniciado su tramitación parlamentaria y, con ella, la catarata de declaraciones que, como era de esperar, aporta pocas novedades respecto a lo tradicional. O sea, quien presenta la iniciativa se deshace en elogios hacia su contenido y quien está en la oposición arrea estopa desde el principio. Mañueco nos ha contado que los presupuestos son, entre otros gozosos calificativos, "expansivos", "realistas", "sociales" e idóneos para garantizar el futuro de nuestra tierra. Destacó el montante previsto, 15.715 millones de euros; el incremento porcentual, casi el 8% respecto al 2024; la fuerte inversión en los asuntos sociales, 8 de cada 10 euros; la creación de la categoría de bomberos forestales y el paso a la fijeza, eso sí, en tres años, del personal de la lucha contra incendios. El secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ya los ha tachado de mera propaganda y los portavoces de VOX, Soria ¡ya! y UPL tampoco se han andado con chiquitas. Lo más suave que han dicho es que se trata de un brindis al sol.

El presidente de la Junta aprovecho la presentación a la prensa de los presupuestos para pedir a la oposición "altura de miras", "compromiso real con Castilla y León" y no actuar con electoralismo. Ofreció "mano tendida" y no acudir con líneas rojas a las negociaciones. Me parece un buen punto de partida, pero, oiga don Alfonso, ¿por qué no le reclama eso mismo a Feijóo cuando un proyecto, un plan, lo presente Pedro Sánchez?, ¿la oposición en Castilla y León ha de ser leal y pensar en los ciudadanos y en España, no?, ¿por qué los llamamientos al acuerdo valen aquí, pero no en Madrid? No es fácil de digerir, ni siquiera de entender. Aquí conviene pactar, es bueno para la gente; a nivel nacional, hay que oponerse a todo y, en muchas ocasiones, con insultos y violencia verbal.

Habrá que seguir la evolución presupuestaria. Una cosa es lo que se aprueba, si es que se aprueba, y otra lo que se hace… si es que se hace.