¿Esperanza? Por supuesto

Hablemos de la esperanza, esa palabra que nos acompañará durante los próximos meses. Al escucharla, regresan a mi memoria las numerosas personas que he conocido sin esperanza. Estaban alicaídas, tristes, sin energía para seguir adelante. Por el contrario, también he conocido a infinidad de individuos y colegas que siempre están pensando en que algo favorable va a suceder. Y luchan por alcanzarlo, claro. Esa fuerza es el motor que guía e impulsa a quienes luchan por metas y mantener el optimismo. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Pero como hoy es domingo, no puedo dejar de formular algunas preguntas: ¿ustedes tienen esperanza? Si dicen que sí, ¿cuáles son las metas que desean alcanzar o los sucesos que les gustaría que aconteciesen? ¿Compartirían con otros los beneficios obtenidos? ¿O más bien los guardarían para ustedes solitos, sin pensar en los demás? Si la respuesta es sí, lean "Ubuntu. Lecciones de sabiduría africana para vivir mejor", de Mungi Ngomane, y luego hablamos. Les cambiará la vida. Pero si ustedes ya practican la solidaridad, el altruismo, el amor y, en definitiva, la humanidad con sus semejantes, enhorabuena: es muy relevante lo que hacen.

Y ahora viene lo mejor. Les propongo que todo lo leído hasta aquí sea utilizado para conocer cómo anda de esperanza un territorio. Puede ser un pueblo, un municipio, una comarca, una región, un país o un continente. Incluso el planeta Tierra. Y, a renglón seguido, preguntemos a quienes residen ahí si tienen esperanza y, en caso de tenerla, que nos cuenten de qué tipo es. Que nos den todos los detalles para, llegado el caso, aprender. Ahora bien, si las respuestas son negativas, preguntemos e indaguemos también sobre cuáles pueden ser las razones que generan la desesperanza y, por tanto, contribuyen al desánimo colectivo. ¿Les suena este modo de analizar la realidad económica, social o política de un territorio? Fíjese bien porque tanto ustedes como yo es lo que hacemos habitualmente: indagar en cómo estar mi pueblo, mi ciudad, la comarca donde vivo y la región o el país que tantas veces nombramos al cabo del día. Y las respuestas pueden llegar desde el sentido común o, como dicen y escriben otros, desde el conocimiento científico. Porque aunque unos y otros pretendan lo mismo, sin embargo, los métodos de obtener e interpretar la información son diferentes.

¿Y a cuento de qué viene escribir sobre la esperanza y no aludir hasta este momento la inauguración de la XXVIII edición de Las Edades del Hombre, bajo el lema "EsperanZa"? No me lo tengan en cuenta, pero quería compartir lo que me ha evocado la palabra que nos acompañará durante los próximos meses. Y lo hago porque en la inauguración leí y escuché las intervenciones de personalidades civiles, culturales y eclesiásticas que me llamaron la atención. Me gustaron tanto que el lunes y martes hablaremos en "Sociología de la religión", asignatura que imparto en el Grado de Maestro en Educación Primaria en el campus universitario Viriato de la Universidad de Salamanca en Zamora. Nos fijaremos en las temáticas elegidas para referirse al significado y la importancia de una exposición tan relevante. Por ejemplo, mientras unos recordaban que puede contribuir al desarrollo de Zamora, el obispo de Zamora optó por fijarse en los aspectos espirituales y por relacionar los problemas históricos de estas tierras (despoblación, envejecimiento, etc.) con el significado de las imágenes que ya podemos disfrutar. Porque de eso se trata, de tener esperanza o vivir con desilusión.