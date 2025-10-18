Escuchaba una entrevista en la radio a una jueza de uno de los juzgados especializados de violencia de género, en la que manifestaba que estaban desbordados de asuntos, y que como consecuencia de ello, quedaba comprometido el principio constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva.

Este tema tiene muchas aristas y como consecuencia de ello, diferentes "panorámicas". Mucho se debate sobre él, y hasta existe un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género; que fija como primer objetivo, reforzar la prevención y la educación, y después el apoyo a las víctimas, entre otros. Dentro de este pacto, se acordó repartir cantidades a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, por ser las administraciones públicas más cercanas a las víctimas. También me consta la dedicación de varias comunidades religiosas entregadas en atender a las víctimas, sin dotaciones públicas.

Pero hoy, y sin perjuicio de la responsabilidad de la que cada integrante de esas Administraciones, deba dar cuenta, hoy quiero derivar la mirada hacia el primer objetivo citado, la prevención y la educación: Si mejoramos esto, tal vez los juzgados a los que aludía al principio, no tuvieran sobrecarga y ahorrásemos recursos públicos.

Cuando te encuentras ante este tema, te das cuenta de que además de la falta absoluta de comunicación, suele haber también muchas carencias personales y espirituales en ambas partes, que tienen su origen mucho tiempo anterior al inicio de la convivencia entre ellos, y que hace imposible alcanzar el objetivo de ir construyendo día a día un proyecto de vida, con deberes y derechos recíprocos. Y como tienes la carencia de esas "armas", recurres a la violencia, porque es más fácil ésta, que esforzarte en buscar el entendimiento, el perdón, el sanar las heridas personales que cada llevamos en nuestra mochila.

Ya nos indicaba Santa Teresa de Jesús, que "la tierra que no es labrada, contendrá abrojos y espinas aunque sea fértil". Y como la vida te plantea muchísimas veces retos inesperados, si tu mente no ha sido "labrada", sólo salen espinas que causan heridas.

Por ello, la educación en hombres y mujeres para la superación personal, tiene tanta trascendencia: Si aprendemos a aceptar nuestras debilidades, sin duda entenderemos mejor las de las personas que amamos. Todos nos sentimos dichosos cuando superamos situaciones complicadas, y cuando nos esforzamos en ello.

No se plantea fácil cuando vivimos en la cultura de la inmediatez; pero por eso la inversión en educación, tiene tanta importancia, porque contribuiría decisivamente, a reducir tanto la violencia de género, como los demás tipos de violencia que existen en nuestro presente, que causan heridas igual de lacerantes.

Si tu enseñas a un niño lo que es más inteligente, el niño lo aprende, sin dudarlo, porque asume cualquier reto que pueda superar lo que es. Y ahí intervienen las familias, sin duda, porque la escuela no puede enseñar lo que debe enseñar la familia. Asumamos con valentía y audacia, el compromiso en mejorar la educación.

María Dolores Saludes