El sueño de una Zamora despierta

Dormir es una de esas funciones que damos por sentadas, pero que esconde una complejidad fascinante. Mientras el cuerpo parece descansar, el cerebro realiza un trabajo meticuloso. A lo largo de la noche atravesamos varios ciclos de sueño que duran unos noventa minutos y se repiten entre cuatro y seis veces. En cada uno de ellos pasamos por diferentes fases como el sueño ligero, el profundo y el sueño REM, donde aparecen los sueños más vívidos.

Durante el sueño ligero, el cuerpo empieza a desconectarse del entorno, el pulso se ralentiza y la temperatura desciende. En el sueño profundo, el cerebro ordena la memoria, consolida lo aprendido y activa mecanismos de reparación celular. Y en el sueño REM, el sistema nervioso se comporta como si estuviéramos despiertos, pero sin movernos. Soñamos, y al hacerlo, el cerebro ensaya escenarios, emociones y decisiones, como si se entrenara para la vida real.

A lo largo de los años, los científicos han descubierto que dormir mal no solo afecta al ánimo, también a la salud. Dormir poco altera la concentración, el metabolismo y la inmunidad. Pero hay algo más. El sueño permite imaginar, y esa capacidad de soñar, en el sentido literal y en el figurado, es la que ha impulsado gran parte del progreso humano.

Pensaba en todo esto hace unos días, al leer una noticia sobre Zamora. El alcalde anunciaba con orgullo que la ciudad ha vuelto a crecer en población, gracias a la llegada de emigrantes, en su mayoría de Sudamérica. Añadió que muchos de ellos trabajan en la economía sumergida, una realidad que, según dijo, también "aporta". Entiendo lo que quiso expresar, pero me cuesta aceptar que se normalice algo que, en el fondo, refleja precariedad. La economía sumergida puede mantener ciertas rutinas, pero no construye futuro. Y Zamora necesita precisamente eso. Es una realidad compleja. Pero mientras leía la noticia, me asaltó otra idea: que ojalá ese crecimiento viniera de que los hijos de esta tierra pudieran quedarse.

Durante décadas, muchos zamoranos han tenido que hacer las maletas, no por falta de amor a su tierra, sino por la simple necesidad de ganarse la vida. En la naturaleza, un ecosistema que pierde a sus especies jóvenes está condenado a la fragilidad. Y algo parecido sucede con las provincias que envejecen sin relevo.

En biología, el sueño profundo sirve para recuperar fuerzas, pero siempre con la idea de despertar después. Quizá Zamora ha dormido demasiado tiempo. No por pereza, sino por la costumbre de esperar a que otros hagan lo que nosotros deberíamos exigir. Despertar, en este caso, no significa agitarse, sino reaccionar. Tomar decisiones concretas. Algo tan sencillo como un tren madrugador que conecte Zamora con Madrid podría marcar una diferencia real. Permitiría que quienes trabajan fuera vivan aquí, que el talento no tenga que irse para poder prosperar.

El sueño es necesario, pero vivir dormido demasiado tiempo debilita. Y quizá eso nos ha pasado como sociedad pues hemos confundido el descanso con la resignación.

En cada ciclo de sueño hay un momento de transición, un breve instante en el que el cerebro se prepara para abrir los ojos. Me gustaría pensar que Zamora está en ese punto. Que está lista para despertar, no solo a las estadísticas o a los titulares, sino a una realidad nueva donde crecer signifique también ofrecer oportunidades.

Los sueños sirven para imaginar el futuro, pero solo despiertos podemos construirlo. Y ese, quizá, es el verdadero reto, que Zamora no siga soñando con un mañana mejor, sino que lo empiece a vivir.