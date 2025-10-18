José Blas Vega ¡Va por tí!

José Blas Vega en su patio de Morales del Vino. / V. L. G.

Hoy sábado, 18 de octubre, es el más grande del año para "Amigos del Cante" de Zamora, pero también para toda la afición del mundo del flamenco. No en vano esta convivencia de aficionados estará dedicada al maestro de maestros de La Flamencología, José Blas Vega (Madrid, 17 de febrero de 1942- 24 de octubre de 2012). Será en Peña Trevinca, 14 a las 20:30 horas.

Desde que en 1955 Anselmo González Climent publicara su imprescindible obra "Flamencología", con la que acuñó el término símbolo del concepto (Conocimiento científico del Arte Flamenco, incluyendo la investigación, análisis y divulgación, centrado en su historia, tecnología y evolución. Ceñido al cante, el baile, la guitarra, la música, la poesía y otros elementos culturales relacionados.) los estudiosos de este arte son denominados flamencólogos, y aun habiéndolos de primerísimo nivel, Blas Vega brilla con luz propia en este variado mundo del universal arte. Lo hace por su rigor en la investigación, la fidelidad, manejo y profundidad de las fuentes, ampliación de los campos investigados, extensión de su difusión y referenciación máxima en toda bibliografía flamenca de nivel.

Su ingente obra abarca desde el estudio y publicación de más de veinticinco libros, de los que caben destacarse "Vida y cante de Don Antonio Chacón", "Silverio, rey de los cantaores", "Los cafés cantantes de Madrid", "50 años de Flamencología", "La Historia de La Canción Española", "Los Toros y el Arte flamenco" (V. VII del Cossío) y, sobre todos, los dos tomos del "Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco". A mayores hay que sumar en torno a doscientos artículos en todo tipo de publicaciones de prestigio probado, así mismo añadir folletos ilustrativos de exposiciones, carátulas de discos, presentaciones de libros, etc.

Hay que añadir también, de forma igualmente muy destacada, su responsabilidad como director artístico y promotor en la discográfica Hispavox durante dieciocho años (Blas Vega inicia y cierra la Edad de Oro de la discografía flamenca, siendo el necesario artífice de la "Magna antología del folklore musical de España", de Manuel García Matos), editando más de trescientos volúmenes musicales esenciales para la preservación y comprensión de lo jondo. Destacando la monumental obra de referencia discográfica "Magna antología del cante flamenco" la más completa, extensa y popular de cuantas antologías se han editado.

Este excelso flamencólogo, muy vinculado con Zamora desde el 2006, dio conferencias en nuestra ciudad, ofreció entrevistas, asistió a eventos musicales…y recibió el mayor y más significativo homenaje que le fue tributado en vida. Tuvo lugar con motivo del V Festival Flamenco de La Tierra del Vino. Por todo ello quiso, que sus venerables y reverenciadas cenizas en el mundo de la cultura de España, reposaran en el patio que lleva su nombre en Morales del Vino. Allí estuvieron cinco años, hasta que una corporación, inepta e ignorante en extremo, mandó que fueran retiradas, despojando a Morales de su mayor tesoro cultural y a toda Zamora de la ampliación de su patrimonio cultural. En eso consistió toda su gestión como responsables municipales. Debido su importancia y a sus lazos con Zamora, la Peña Cultural Flamenca "Amigos del Cante" organizó, contando con la siempre generosa “Fundación Caja Rural”, conferencias, mesas redondas y exposiciones, orientadas a la divulgación de su gloriosa obra y, para mayor trascendencia y visualización, programó El Festival Flamenco Aficionado "Zamora canta a José Blas Vega", del que se llegaron a celebra seis ediciones, grabando un disco doble con los aficionados participantes (Único disco de flamenco que se ha grabado en Zamora en toda su historia).

En base a lo dicho, La Peña Cultural Flamenca "Amigos del Cante" dedica esta velada al maestro José Blas Vega, como nuevo homenaje a su legado y como muestra de la viva afición que él tanto inspiró. n