Incendios y biomasa, ¿oportunidad de negocio o algo más?

Tras los megaincendios del verano estamos asistiendo a una serie de movimientos que llaman poderosamente la atención. En primer lugar, frente a la desastrosa actuación del Gobierno regional, destaca ahora la suma urgencia para promover la extracción de madera quemada, medida muy cuestionable, y más en el caso de los bosques de frondosas, eso sí, sin aclarar para que se va a utilizar dicha madera.

Conocida es la debilidad del consejero Quiñones hacia la ignición. Bajo su mandato ha ardido parte importante de nuestro patrimonio forestal, y se están poniendo en marcha una serie de proyectos, según él para darnos calor, algo que por cierto no le hemos pedido, pero que él insiste en base a un supuesto interés regional. Se trata de las centrales de "biomasa" y sus correspondientes centros logísticos para acopio de árboles. Se trataría de sembrar de incineradoras toda la región para quemar en ellas los residuos de las podas de nuestros bosques y montes. Parece ser que se van a convocar hacenderas para rescatar la tradición comunal y aprovechar los recursos forestales, esas "maderas muertas" que para algunos son maleza, aunque en el ámbito científico hay quien opina que son algo absolutamente necesario para garantizar la biodiversidad y los ciclos ecológicos.

Para llevar a cabo la explotación del "oro verde", se está contando con el apoyo inestimable de todos los partidos políticos. Y viene de lejos, ya que ya son 17 las "redes de calor con biomasa" en la región. Así Valladolid tiene el dudoso honor de ser la ciudad de España con más redes de calor. Con Óscar Puente como alcalde, se aprobaron dos de ellas, ya en funcionamiento. En el caso de Ponferrada, fue también el PSOE quien facilitó la instalación a Somacyl (no olvidemos que sin permisos municipales no pueden existir las incineradoras). León no podía ser menos, de forma que también el PSOE arrimó el hombro para hacer efectivo el sueño de la patronal de la incineración. En el caso de Zamora, tuvo que ser un ayuntamiento gobernado por IU el que diera las autorizaciones precisas para instalar las calderas en pleno casco urbano. Además, están previstas nuevas incineradoras en Salamanca, Valladolid Oeste, Segovia, Villablino, Bembibre, Aguilar de Campoo y Ciudad Rodrigo, así como la "modernización" de las de Cuéllar y la de Las Navas del Marqués, y ampliaciones de las de Ponferrada y Huerta del Rey (Valladolid). Toda una planificación estratégica para sacrificar nuestro patrimonio forestal.

Curiosamente el PSOE regional, en plena batalla contra su alcalde díscolo de León, ahora defiende que se debe de paralizar la planta de León para "no perjudicar la salud de la población". Loable, si no fuera porque la salud del resto de vecinos de la comunidad, donde ellos han colaborado en instalar centrales de biomasa, no parece importarles.

Frente a la crisis global que nos amenaza, es más urgente que nunca mantener nuestros bosques autóctonos. Es conocido que las centrales de "calor" se publicitan como consumidoras de restos forestales cuando en realidad queman en sus calderas bosques enteros. La experiencia de los países nórdicos, pioneros en calentar a sus vecinos con madera, el nuevo carbón, debería de hacernos reflexionar. En pocas décadas han desaparecido grandes masas de bosques autóctonos que han sido sustituidas por monocultivos de pináceas en las que no hay vida, desaparece la biodiversidad, y lo que es peor: han pasado a emitir carbono en lugar de secuestrarlo.

La Comisión Europea, obediente de los lobbies madereros, ha decidido que la biomasa es renovable, lo que cuestionan cada vez un mayor número de científicos. Cuando quemas, en pocas semanas un bosque entero, en las calderas de la multinacional de turno, queda un espacio muerto que, aunque sea reforestado puede tardar más de 100 años en volver a ser un bosque maduro. Eso, si se reforesta con árboles autóctonos, lo cual es improbable, ya que lo que planifican es sustituir nuestros bosques por monocultivos de crecimiento rápido. Perdón, dinero rápido.

Frente al consenso de los partidos políticos, embarcados en una huida hacia delante, en pos de un crecimiento imposible en un mundo con limites biofísicos, el mundo de la ciencia advierte que deberíamos de preservar nuestra tierra y sus bosques, ya que las proyecciones climáticas para las próximas décadas nos sitúan como posibles zonas de recepción de población en un contexto de calentamiento global, y de reducción de la disponibilidad de agua, que dificultarían la habitabilidad de algunas zonas de la península.

Estamos a tiempo de preservar nuestros bosques, de poner nuestro grano de arena para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de evitar enfermedades, perfectamente prevenibles, que la incineración de biomasa a escala industrial va a provocar entre nosotros.