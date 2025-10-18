¡Bochornoso!

Estoy convencida de que si en un arrebato de locura el jurado del Nobel de la Paz, hubiera otorgado el codiciado Galardón a Nicolás Maduro, Pedro Sánchez y su Gobierno hubieran sido los primeros en felicitar al dictador. Como se lo han concedido a la valiente opositora María Corina Machado, Sánchez ha hecho mutis por el foro diciendo a modo de excusa que "No me pronuncio sobre los Premios Nobel", cuando sí lo ha hecho en al menos otras seis ocasiones. No se puede ser más pérfido y más hipócrita. Con todas sus cartas al descubierto y todavía hay lelos que siguen apostando por él.

Sólo dos ministros de su Gobierno, el de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles, transmitieron sus respectivos reconocimientos a la líder democrática venezolana por el premio concedido. Por lo menos hay dos personas en el Gobierno con un poco de decencia democrática. Los dos ministros españoles le hicieron llegar sus parabienes a través de Edmundo González, el ganador de las elecciones presidenciales, exiliado forzosamente en Madrid desde septiembre de 2024.

Dicen que Trump ha puesto precio a la cabeza de Maduro que se atreve a hablar de paz y hace chistes con esa posibilidad cuando el sátrapa venezolano, contrario a la paz democrática, no duda en perseguir hasta sus últimas consecuencias a cualquiera que ose alzar la voz contra él. Por estos lares no interesa mucho que Maduro caiga porque tendría efecto dominó y suenan nombres de políticos españoles del PSOE a los que arrastraría en su caída.

Sánchez ya ni se molesta en disimular. Lo hace a la brava. Como si tuviera bula, como si con él no fuera la historia y estuviese en posesión de un salvoconducto que le permite hacer estas y otras cosas que, no me cabe duda, acabarán pasándole factura. La actitud del presidente ha vuelto a ser bochornosa, como tantas veces, situándole del lado peor de la historia en el que parece sentirse tan a gusto. Por no respetar ya no respeta ni las más elementales reglas de la diplomacia. No es de extrañar la nula consideración de que le hacen objeto los más importantes líderes políticos del mundo.