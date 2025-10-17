Desde la tierra zamorana para que la paz en Palestina no sea la de los cementerios

El día que se firmaba el alto el fuego en Gaza no pude menos que alegrarme con los niños que en las noticias salían riendo y bailando para celebrarlo, con los jóvenes que levantaban la bandera de la sandía subidos en hombros de otros como si estuvieran en un concierto musical, con las mujeres y hombres que lloraban de alegría en el mismo lenguaje que nosotros, aunque no entendía sus palabras. Aunque tampoco entendiera en qué consistía esa paz en una tierra donde no había guerra entre ejércitos de distintos países, sino exterminio de un pueblo. Genocidio.

Me alegré por unos segundos, como cuando muere alguien que está sufriendo, y cuando deja de respirar parece que descansa y recupera la paz. Pero después está muerto. Y quedan los recuerdos del tiempo vivido y sufrido. Y queda la culpa por no haber hecho todo lo posible para evitar el padecimiento. Y sobre todo la pena porque miras alrededor y no está. O está en el cementerio donde dicen las palabras de aliento en caso de muerte: "descansa en paz". Pero, ¿descansa? ¿Es la paz de los cementerios la que queremos vivir o morir?

Probablemente en la franja palestina de Gaza no haya cementerios después de que no quede ni tierra donde enterrar a los muertos, ni manos para hacerlo, ni voces para rezar en musulmán o en cristiano o en judío o en laico sin dios. Ni lágrimas para llorarlos en lenguaje universal.

En Gaza no hay cementerios para tanta gente, después de que el gobierno del Estado de Israel haya ordenado matar al menos a tantos palestinos como habitantes tiene la ciudad de Zamora; y haya dispuesto arrasar sus casas, sus escuelas, sus hospitales y otros edificios públicos y privados, convirtiéndolos en escombros debajo de los cuales se ocultan miles de muertos que no pueden descansar.

O tal vez el Estado de Israel haya decidido convertir la tierra de Palestina en un cementerio donde no se puede descansar en paz.

Porque para hacerlo, la paz no puede "estallar" –como en la novela de Gironella- imponiéndose los vencedores a los vencidos, sino que debe basarse en la justicia. Porque la paz no debe ser la del silencio de los cementerios, sino la del recuerdo y reparación de los que han sufrido la injusticia de ser expulsados de su tierra por la fuerza de otro país que se ha comprado un Estado primero, y luego las armas para acabar con otro, que tiene el mismo derecho a ser Estado pero no le dejan. El pueblo palestino que es Estado, no sólo porque la tierra debe ser para el que la trabaja desde hace siglos, sino porque el derecho internacional así lo ha reconocido en la resolución de los dos estados del año 1948: Israel que existe, y Palestina que aún resiste.

Pasados los días de breve alegría por el alto el fuego, se demuestra la diferencia entre ambos estados: vuelven a casa 20 rehenes israelíes secuestrados por Hamás –alegría por sus familias que han sufrido su ausencia y su miedo- y son excarcelados 2.000 palestinos que sólo pueden volver a los escombros de lo que fue su casa.

Como vuelven las amenazas de los genocidas a seguir exigiendo a sus víctimas unas condiciones totalmente desiguales para ambos estados: Israel reclama la vuelta a casa de sus 19 rehenes muertos, pero hay 70.000 niños, mujeres y hombres palestinos muertos que siguen desaparecidos como sus casas bajo los mismos escombros que tal vez comparten los 19 israelíes. El dolor por cada persona muerta es el mismo, pero las cifras de los muertos multiplican el dolor por cada uno de ellos

Mientras, sigue estallando la paz en Israel: Sigue matando selectivamente con drones anónimos a palestinos sin nombre. Sigue racionando la ayuda humanitaria para los niños, mujeres y hombres de Palestina que aún siguen vivos. Sigue el ejército con armas ocupando el territorio de otro estado y exigiendo el desarme de un grupo que llaman terrorista. Y no se equivocan: porque bien lo saben los que no forman parte de un grupo, sino de todo un estado terrorista.

Mientras, sigue estallando la paz en Palestina: miles de desplazados vuelven andando a la que es su tierra, aunque no encuentren su casa. Para reconstruir desde los escombros una vida y una patria pequeña y no fugaz. Para darle una oportunidad a la paz.

Pero que no sea la paz de los cementerios sino la paz perpetua que ya proclamaban los filósofos como Kant hace unos cientos de años: para que ningún estado se inmiscuya por la fuerza en la constitución o gobierno de otro; para que no pueda ser cedido a otro por intercambio, compra o donación, sea grande o pequeño; para que los actos de hostilidad no hagan imposible la confianza mutua en la paz futura; para que un tratado de paz no incluya cláusulas que puedan provocar una nueva guerra.

Claro que en este caso no se trata de una guerra sino de un genocidio, y no hay tratado de paz porque ni siquiera han firmado un alto el fuego los dos estados: Israel que existe y Palestina que resiste.

Una vez más hay que seguir dando una oportunidad a la paz y a la esperanza, desde la patria chica de tierra sin pueblo hasta el pueblo palestino sin tierra. Y mostrar la solidaridad desde la Zamora despoblada con casas que se arroñan, hasta la Palestina arrasada con casas enterradas bajo escombros.

Las gentes de Zamora que sabemos del silencio de los cementerios queremos para el pueblo palestino que pueda vivir y descansar en paz.

(Casualmente cuando acabo este escrito, voy a ir a la inauguración de la esperanZa. Y dentro de unos días al hermanamiento de Zamora con una ciudad de Cisjordania, enfrente de Gaza: tierra palestina abrazando tierra zamorana). Esperanza de paz también desde aquí. Que así sea. n