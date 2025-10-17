¡Y no son violentos!

Resulta que existe un movimiento de desobediencia civil "no violenta", llamado Futuro Vegetal. De entrada, el nombre asusta un poco. Efectivamente eso de "vegetal" suena a futuro con el Planeta Tierra gobernado por las plantas. Dos activistas de los supuestamente "no violentos", el pasado 12 de octubre arrojaban pintura roja sobre un cuadro de Cristóbal Colón, como acto de protesta "por la celebración de la Fiesta Nacional y para denunciar el actual neocolonialismo extractivista que explota sus recursos naturales". ¡Toma ya! El cuadro violentado se encuentra en el Museo Naval de Madrid

Pobre Colón, la tienen tomada con el Almirante y van a por él a muerte. Como si fuera el culpable de los males que asolaban al Planeta en su tiempo, ahora y pasado mañana también. Estos "no violentos", si llegan a serlo le prenden fuego, opinan que el "12 de octubre no hay nada que celebrar. Justicia ecosocial". La Justicia hay que pedirla en los Juzgados. La protesta no hay que llevarla a cabo en un museo, no hace falta atentar contra el Almirante, hay que decírselo a quienes nos gobiernan. Si tan valientes son, ¿cómo no encaminaron sus pasos hacia el Palacio de La Moncloa?

Bien cierto es que prefiero no dar pistas, porque al presidente del Gobierno estas chorradicas le gustan mucho y lo mismo se abandera en ellas. Desde que Trump le ha dado la mano ha vuelto a sonreír. Por cierto, una mano envenenada porque el presidente estadounidense a Sánchez no le tiene mucho afecto que digamos. No hay más que recordar lo dijo días antes en la Casa Blanca.

Volviendo a los de Futuro Vegetal, tampoco me apetece mucho darles la gloria que no se merecen quienes para reivindicar el activismo que practican, en lugar de utilizar como vehículo la palabra, utilizan hechos deplorables, como el de embadurnar de rojo el cuadro de Colón, que no conducen a ninguna parte. Cada vez nacen como por generación espontánea más grupúsculos y grupitos de lo imposible, de la imbecilidad que si se tomaran en serio su trabajo lo harían mucho mejor y de forma más productiva.

No creo que su llamada a la movilización contra el 12 de octubre tenga mucho recorrido. Sobre todo porque buscan el boicot a través de la violencia.