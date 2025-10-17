Cualquier cosa sobre el aborto es importante

Cualquier cosa relacionada con el aborto es importante. Siempre lo ha sido. Desde cuando estaba prohibido por ley, hasta cuando no lo está. Cuando se limitaba a unos determinados supuestos y cuando fueron ampliados. Y eso siempre será así, porque el aborto además de un problema endémico es un caso de conciencia, de manera que cada uno puede pensar de manera diferente respecto a él. En este momento, se piense como se piense, solo una cosa parece clara, que es el hecho de que existe una ley que lo regula, y que el Gobierno de turno es el encargado de velar porque se cumpla.

Dicho esto, lo cierto es que de vez en cuando sale a relucir algo que incordia y que preocupa. Y, cada vez que esto sucede, surge o surgen, uno o varios partidos políticos que lo utilizan de manera sesgada, pensando más en los votos que pueden llegar a ganar o a perder, que en la repercusión que sus decisiones puedan llegar a tener en las personas que por unas causas u otras se ven afectadas por la interrupción de un embarazo.

Siendo muy importante habilitar los medios necesarios para poder aplicar esa técnica a las mujeres que así lo soliciten, dentro de la ley, lo es aún más ahondar en los orígenes del por qué se llega a esa situación tan comprometida. Ponerse a ello, permitiría, muy probablemente, la reducción del número de casos. Para conseguirlo se necesitaría dar respuesta a una serie de preguntas que cualquiera de nosotros podríamos hacernos, sin más que consultar los datos oficiales publicados por el Ministerio de Sanidad y por el Instituto Nacional de Estadística. Tampoco estaría de más indagar en países de nuestro entorno, para encontrar ideas. Ello ayudaría a entender mejor el problema.

Si se hiciera este ejercicio, el primer dato a tener en cuenta sería saber por qué el número de casos en nuestro país ha aumentado de manera paulatina durante la última década, hasta llegar a los 106.000 el pasado año 2024. Esa cifra equivale a una ratio de "12,6 abortos por cada 1.000 mujeres". Tal ratio solo es superada en Europa por Francia, siendo Alemania y Suiza los países con menos casos. De ahí surgiría la primera pregunta ¿Por qué esas notables diferencias?

Otro dato que llamaría la atención sería el de que, en España, el 80% de los abortos se habrían realizado en centros clínicos privados, correspondiendo solo el 20% a centros públicos ¿Cuál es la causa de tan exagerada diferencia? Alguien debería explicarlo, dado que el número de médicos en la sanidad pública es de 172.000, sobre un total de 310.000 médicos colegiados.

La ratio por opciones en la toma de decisiones tampoco debería ser desdeñada. Así, el 2,5 % lo han sido por riesgo de la embarazada, el 2,5% por anomalías en el feto, y el 95% por decisión de la mujer.

Otro dato relevante sería el de que el 50% de las mujeres que han abortado no habrían utilizado métodos anticonceptivos ¿Es que no existe suficiente información al respecto, o no se facilitan los medios necesarios?

Por nacionalidades: el 65% corresponde a mujeres españolas y el 35% a mujeres extranjeras. Al ser el 14% el porcentaje de ciudadanas extranjeras en España, con respecto al total de la población ¿por qué es más del doble su ratio de abortos?

Por otra parte, el Gobierno está pidiendo a las autonomías un listado de los médicos que optan por objetar a esta práctica. Y es que, en el caso de los profesionales de la medicina, además de tratarse de un caso de conciencia, cosa que nos afecta a todos, se le suma el del juramento Hipocrático. Pero héteme aquí que ha habido alguna comunidad autónoma, como la de Madrid, que se ha negado a facilitar estos datos. Probablemente por ser lo habitual lo del oponerse a todo lo que provenga del partido del Gobierno, como hacía Charles Laughton en aquella película en la que interpretaba a un personaje que, dijera lo que dijeran sus rivales en un determinado foro, siempre se oponía, incluso cando se despertaba e su escaño tras dar una cabezada, y sin saber de lo que iba la cosa, seguía repitiendo el mismo estribillo; claro que con la notable diferencia de que Charles Laughton era un gran actor.

Para completar el teatrillo, el jefe de la Oposición, al objeto de echar un cable a la presidenta de Madrid, ha propuesto elaborar un listado de los médicos que estén dispuestos a realizar tal práctica, en lugar de los que objetan a hacerla; se supone que será por aquello de marcar la diferencia entre lo que se decide por acción de lo que se decide por omisión.

Cualquiera podría llegar a pensar que gobierno y oposición se encuentren a años luz de distancia, haciendo imposible su comunicación, pero se da la circunstancia que sus asientos en su puesto en el Congreso apenas se encuentran a unos pocos metros y a menos aún los de la cafería de dicha cámara. ¿Sería mucho pedir que mientras toman un café hablaran un poco de esto?

"¡País!" que hubiera dicho Forges.