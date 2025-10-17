Abortar es un derecho

Hay que decirlo alto y claro, porque por desgracia se sigue poniendo en duda. El aborto es un derecho, aunque se cuestione de forma recurrente desde esa derecha anticuada que no respeta que las mujeres ya no sean obedientes y sumisas y tengan derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre muchas otras cosas.

Por desgracia, sigue habiendo mucho retrógrado y mucha retrógrada que piensa y defiende que la maternidad es una obligación. Pero no, ahora mismo ser madre es una decisión y las mujeres, por mucho que les fastidie a algunos, ya no tenemos que pedir permiso para nada. Si no queremos ser madres, nadie nos puede obligar. Y si por diferentes motivos optamos por abortar, también podemos hacerlo. Qué más les dará a los que tanto critican lo que cada mujer decida, sea cual sea el motivo que haya detrás.

Abortar no es una decisión fácil, ni física ni mentalmente. Si de por sí ya es duro y doloroso, ¿de verdad hay que hacer que sea aún peor? ¿Por qué hay un sector de la sociedad que no es capaz de respetar la decisión de una mujer, aunque no la comparta? ¿Quién se creen que son? Porque tanto defender la moralidad y la vida, habría que verlos a ellos y ellas en según qué situaciones. Igual se caían con todo el equipo.

La Constitución tiene que recoger el derecho al aborto y todas las comunidades autónomas, sin excepción y gobierne quien gobierne, deben tener la obligación de facilitar que ese proceso médico se haga en centros públicos. Es una vergüenza que en ciudades como Madrid se respete muchísimo menos el derecho a abortar que en otras como Barcelona.

Y, por si queda alguna duda, ser madre no está reñido con defender el aborto. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Se llama libertad. Es un derecho que las mujeres nos hemos ganado a pulso y que nadie nos puede quitar. Hay quien nos quiere sumisas y calladas, pero siento decirles que esa época no va a volver.