¡Bien por Freddy!

Sus gestas, en verdad lo son, merecen el reconocimiento del mundo del deporte, de los premios al deporte zamorano y de tantos otros que no siempre están bien destinados. Lo de Freddy Lorenzo, culturista zamorano del Club Energym tiene doble mérito. Consigue sus objetivos deportivos en cuantos campeonatos participa y siempre, siempre, lleva por bandera el nombre de Zamora cuya bandera nunca falta en su equipaje.

Freddy lo ha vuelto a hacer por triplicado. Se proclamó vencedor en tres categorías diferentes en el Campeonato del Mundo de la Asociación Internacional de Culturismo y Fitness celebrado en la localidad italiana de Pomezia, en la región de Lazio y con una población igual o superior a la de Zamora. Freddy nunca decepciona. Cuando acude a un evento deportivo lo hace para ganar. No sé si imaginó o no vencer en la tres categorías, lo cierto es que lo ha conseguido.

El culturismo también es un deporte al que hay que cuidar, cuidando a los participantes zamoranos. No puede ser que se preste solo atención a los grandes equipos de las grandes competiciones y se descuiden disciplinas como la que practica Freddy que tan buenos resultados internacionales da una y otra edición.

No entiendo por qué los responsables institucionales del deporte, no le dan la bienvenida que la gesta merece

No es fácil revalidar un título conseguido. Sin embargo a este zamorano parece que no le cuesta mucho conseguirlo con lo difícil que resulta. Los pasados sábado y domingo en Pomezia se habló de Zamora y se habló de un zamorano y español. Y eso es lo que cuenta. No entiendo por qué los responsables institucionales del deporte, no le dan la bienvenida que la gesta merece. Freddy merece el reconocimiento que de forma cicatera le niegan quienes deben estar a la debida altura.

¿No queremos difundir las bondades de Zamora? El deporte es una de ellas, en este caso el culturismo. Y es que, además, en cuántos países compite este campeón, nunca falta la bandera de Zamora como estandarte. El palmarés personal de Freddy es importante. En su haber cuenta con cinco campeonatos del mundo en diferentes modalidades. Con este triplete, también de carácter mundial, no sólo corona la temporada, también se corona el propio deportista. ¡Enhorabuena Freddy!