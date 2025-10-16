Antoñete ya tiene su estatua en Madrid

El pasado 12 de octubre estuve en la plaza de toros de las ventas en el festival taurino matutino a beneficio de una estatua del torero Antonio Chenel "Antoñete" para que sea recordado para siempre en su plaza. Alma mater de este festival ha sido el torero Morante de la Puebla.

A su llamada acudieron los toreros: Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, Frascuelo, César Rincón, Enrique Ponce y la novillera Olga Casado. También toreó Morante de la Puebla. Cartel de no hay billetes.

Aficionados no sólo de Madrid sino también de otras partes de España. Entre ellos vi por casualidad al crítico taurino Fernando Fernández Román, la voz de los toros durante muchos años en radio y televisión. Fue un placer saludarle en la primera plaza de toros del mundo. Gracias a su generosidad pude traerle a una conferencia taurina hace unos años a Zamora en un acto organizado por el Foro Taurino.

Todos los toreros dieron lo mejor de ellos y se vieron momentos del toreo del bueno. Yo destacaría a Curro Vázquez y Cesar Rincón que destaparon el tarro de sus esencias como si estuvieran en activo y pusieron las ventas boca abajo. Todos salimos de la plaza toreando. Por la tarde Morante de la Puebla después de una faena antológica se corto la coleta. Por desgracia no pude estar. Yo creo que Antoñete desde ese cielo de Madrid se habrá emocionado.

Alfonso Pablos Flórez