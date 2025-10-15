¡Viva la Legión española!

A mi hace muchos años que dejó de importarme un bledo que me llamen "facha", "fachorra", fascistoide, fascista, habitante de la fachosfera y esa sarta de tonterías que se inventan los tibios y todos aquellos que reniegan de España y sus símbolos. Si por apoyar y defender a las Fuerzas Armadas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, si por honrar a nuestra Bandera, si por respetar y acatar la Constitución, me consideran facha, lo soy en grado sumo, sin discusión posible. Ni me escondo, ni miro para otro lado, ni me pongo de perfil, siempre de frente y por derecho.

Lo saco a colación por las palabras pronunciadas por ese indeseable que, aunque nacido en Santa Coloma de Gramanet, es hijo y nieto de trabajadores de La Bobadilla, pedanía del municipio jiennense de Alcaudete. A este individuo no se le ha ocurrido nada mejor que asegurar, dirigiéndose a los diputados de Vox: "Si yo pago cada año el paseo de una cabra por las calles de Madrid para que aplaudan el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas", obviamente refiriéndose a los embarcados en el famoso crucero por el Mediterráneo, conocido como "La Flotilla".

¡Qué va a pagar este impresentable!. Desde el año 2016, Gabriel Rufián es diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados. Es decir, desde hace 9 años, usted, yo y millones de españoles, ayudamos a pagar la abultada nómina de este charnego reconvertido en separatista. No entiendo ni a este ni al resto de separatistas catalanes que pululan por la Cámara Baja. Si no quiere saber nada de esta gran nación llamada España, si desea romper España ¿por qué diantre es diputado nacional? Quédese en el Parlamento catalán y suelte allí sus soflamas.

Por cierto, a la hora del desfile por la Castellana, yo me encontraba disfrutando de los magníficos actos programados por la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, en honor de su excelsa Patrona y por lo tanto no pude verlo. Alguien me ha dicho que este año no desfiló la cabra de la Legión. No quiero atribuírselo a Rufián por su última rufianada. Este año ha sido un borrego de tres años de edad, que es la mascota del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de Melilla, que representa la entrega, el sacrificio, la lealtad, el amor, la disciplina. Todo aquello de lo que la Legión española va sobrada a diferencia de Rufián. ¡Viva la Legión Española!