Llegas hora y media antes de la apertura oficial de una de las agencias de viajes autorizada, discutes con una señora que está en la cola con su marido pero que tiene cogida la vez para "un matrimonio amigo" (¿por qué no hay, precisamente en un país con mil disposiciones absurdas, una norma que rija los derechos y deberes de los pacientes que están a la intemperie en las ringleras?). Escuchas historias de unos y de otros y rápidamente te das cuenta de que los que allí estamos —una veintena de personas— somos de bien conformar y aceptamos lo que nos echen. Somos los del Imserso, declarados viejos oficiales a los que el Ministerio de Derechos Sociales lleva barato, barato, de vacaciones. Muchas gracias.

La espera da para mucho, para hablar de mil cuitas, de vidas marcadas por el trabajo, de los achaques de la edad, de esta Zamora nuestra, incapaz de retener a sus hijos que se están marchando a la carrera; que solo cuida a los otros, a quienes viven lejos en ciudades de humo: a ellos entrega a cambio de nada energía limpia y espacios abiertos que descontaminan.

En la calle seguimos mendigando un buen destino turístico o lo que nos den. Algunos de la cola amenazan con marcharse enfadados con quienes han cogido la vez para otros ("si esto es presencial, pues eso, ¡qué vergüenza!"), hay paseantes que sonríen al ver la fila que crece sin parar: "Mira, son los del Imserso, ya ves…". Varios jóvenes cuchichean sin recato, se les oye: "En vez de subvencionarnos a quienes no tenemos nada, les regalan los viajes a los que le sobra todo…, ¡qué asco!".

Son las nueve de la mañana. Una mujer asegura que una amiga suya le acaba de decir por teléfono que la agencia de viajes en la que hacía cola ya ha abierto las puertas. Alguien espeta que la nuestra no abrirá hasta media hora más tarde. "¡Cuando nos atiendan a nosotros ya no habrá plaza, ya veréis…, entre los que lo hacen por Internet y los que ya han entrado…, nada!", apunta alguien resignado. Vemos, eso sí, desde la calle, que dentro de nuestra agencia hay actividad, las operarias hablan por teléfono, escriben, tramitan.

A las nueve y veinticinco se abren las puertas, entran los primeros y salen al momento: "¡Nada, que no hay plazas, qué dicen que teníamos que haber traído los papeles ayer…!". "¡Pero si en la carta oficial estamos citados para hoy…!". "¡Yo los traje hace tres días y no me los aceptaron, me dijeron que viniera hoy!".

Entramos. A la operaria se le nota cansada. Nos corta: "Las quejas a los responsables…, a los que mandan". "No queda nada. Si acaso una reserva para Tenerife en marzo…, si eso ya los llamaremos". Somos los del Imserso, los de los viajes baratos, baratos. Muchas gracias.