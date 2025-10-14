Zamora necesita urgentemente dos o tres campos para los numerosos equipos de fútbol base

Los numerosos equipos de fútbol que tenemos en estos momentos en Zamora tienen dos o tres días a la semana como mucho para entrenar y cada entrenamiento no puede durar más de una hora y cuarto en sólo medio campo, tiempo insuficiente especialmente para los equipos de categoría superior a la infantil.

El Ayuntamiento de Zamora ha anunciado en varias ocasiones desde el inicio de su mandato su compromiso para dedicar un presupuesto suficiente para dotar a los campos de Valorio y del Ruta del césped y los equipamientos necesarios para aumentar las posibilidades de entrenamiento de los equipos y el aumento del tiempo y días de entreno, pero seguimos esperando que se cumplan esas promesas.

En Zamora existe la necesidad desde hace años de habilitar más campos de juego en la capìtal. La actual infraestructura es claramente insuficiente para dar cobertura al número de equipos que cada temporada va en aumento.

Solo en la modalidad de fútbol 7 participan esta temporada 68 equipos, lo que provoca la masificación del campo de Valorio, que hoy por hoy es el lugar donde se juegan las competiciones Benjamín y Alevín. A estos más de setecientos jugadores hay que añadir otros más de dos mil federados en las distintas categorías.

Esta situación se agrava cuando los viernes se programan partidos de competición, restando horas que podrían ser utilizadas para entrenamientos. (Desde las 16:00 hasta las 19:30 se juegan partidos, son 3 franjas horarias en cada campo de Valorio, lo que serían 12 equipos sin poder usar esas horas).

Además de los dos campos de Valorio sólo tenemos el anexo 2 del estadio Ruta de la Plata que después de años de abandono se encuentra en unas condiciones lamentables que puede facilitar lesiones cada fin de semana.

Además, el aumento de equipos en categorías regionales requiere instalaciones adecuadas para garantizar la práctica deportiva en condiciones dignas. (Está el Cadete Regional del Zamora y el Infantil Regional del Amor de Dios que la temporada pasada estaban en Provincial y además ha ascendido el Noname a Regional de Aficionados. El San Lorenzo descendió de categoría en Infantil, por lo tanto son 2 equipos más a nivel regional en Zamora capital, estos equipos tienen que entrenar 3 días.).

El comentario diario de entrenadores y padres es que nadie entiende como teniendo un campo de hierba natural perfecto y nuevo en la trasera del C.I.F.P. Ciudad de Zamora, un campo de hierba en las antiguas instalaciones del CEI, dos campos en los Llanos con vestuarios, vaya perimetral, columnas de luz y aparcamientos y el campo de tierra infrautilizado de La Aldehuela; el futbol base tenga tantas dificultades para tener las instalaciones que necesita para jugar y realizar sus entrenamientos.

La apertura y acondicionamiento de los dos campos de los Llanos sólo requiere de la voluntad política del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora.

La posibilidad de utilización de los dos campos del antiguo CEI sólo requiere que el Ayuntamiento de Zamora se ponga de acuerdo con la Dirección Provincial de Educación para que puedan ser utilizados en horario no lectivo dejando las instalaciones en perfecto estado.

La posibilidad de transformar el campo de tierra de La Aldehuela dotándolo de vestuarios y césped solo requiere una pequeña inversión.

La situación del campo anexo al Ruta de la Plata, denominado “La Ratonera”, es vergonzosa desde hace años, el suelo del campo está lleno de agujeros que provocan lesiones de forma habitual, está cubierto por un polvo negro que parece que hace años no se limpia, los desagües del campo están llenos de basura que los hacen inservibles. Este campo necesita otra pequeña inversión para colocar un nuevo césped y completar los arreglos que se están haciendo en la mejora de los vestuarios.

Por ello desde Ahora Decide solicitamos que se actúe con rapidez para abrir al fútbol base los campos de hierba natural de la antigua Universidad Laboral y el CEI, que cuentan con instalaciones completas pero que actualmente permanecen sin uso o se habiliten los dos campos de los Llanos para uso de las diferentes categorías del futbol base y se realicen las mejoras necesarias en "La Ratonera" del estadio Ruta de la Plata y el campo de tierra de la Aldehuela para que pueda realizarse este deporte sin riesgos de lesiones para los niños y niñas que lo practican.

Creemos que el deporte base en Zamora merece unas instalaciones acordes al número de jugadores y a la importancia social y formativa que tiene el fútbol en nuestra ciudad.