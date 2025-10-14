Casas de Protección Oficial no se construyen, no, pero rotondicas, tenemos para dar y tomar. En poco tiempo, Zamora se ha llenado de esos espacios que ya que hay que sufrirlos, deberían constituir un escaparate. ¿Para qué? Se preguntará usted. Pues para mostrar el arte de Zamora. Un busto, una estatua, una obra de nuestra cerámica popular. Con el queso y los ajos que nos identifican allende nuestras lindes, con un poco de imaginación podrían hacer muchas cosas. Además de ser marco de la bienvenida a la ciudad. Me refiero a las de Vista Alegre.

Las de la capital podrían llenarse de flores multicolor. Los zamoranos necesitamos color y alegría. Pues no señor. Plantan unos arbolicos "chuchurrios" y las amapolas las dejan para el campo en primavera. Hombre, las rotondicas en cuestión tampoco requieren amapolas. Pero sí unas buenas rosas, pensamientos, ciclámenes u hortensias multicolor que darían un "toque" vistoso a la ciudad, sobre todo cuando se apague la luz solar y todo se torne macilento.

Mire usted por donde, el Ayuntamiento puede muy bien promover, ahí debería aplicarse David Gago, un concurso de ideas para embellecer las rotondicas. Con un premio en metálico como acicate, a buen seguro salían a montones. Lo importante es llenar esos vacíos que nos han colocado en medio, un medio a veces desviado, de cada bifurcación ciudadana. Lo están pidiendo a gritos.

Más fuentes, más estatuas y si no, esos restos arqueológicos que permanecerán por los siglos de los siglos, amén, enterrados, hurtados a la vista de los zamoranos, que los depositen con sumo cuidado en estos espacios convertidos en museos al aire. Venga. No hay que ser tan cicateros que no ortodoxos, y empiecen a modernizarse, a adaptarse un poco a los tiempos que corren, desenterrando el pasado y mostrándolo en este presente tan inseguro.

Se pueden hacer mil cosas y todas preciosas, confiamos en el buen gusto, mamarrachadas, no, por favor, que le den a Zamora el aire que va perdiendo con el paso de los años. No se les ocurre nada. Es deplorable. Espero que no llueva sobre mojado y alguna vez tengan la bondad de hacernos un poco de caso a los ciudadanos. Como diría mi amigo Antonio, por Zamora, con Zamora, siempre Zamora. n