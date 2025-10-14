In Memoriam: D. Jacinto Manuel Casas Rodríguez (ex secretario general del Ayunamiento de Salamanca)

Crespón negro.

Si siempre hay que tener presentes a los mejores para tomar "buena nota", de manera continua, de su ejemplar proceder, para aplicarlo y optimizar el propio, en beneficio de todos, al ofrecer a los demás un mejor comportamiento en todos los órdenes de la vida, para bien de todos; más, si cabe, cuando "físicamente" nos dejan; y es que además, por todo ello, entre otras muchísimas razones y fundamentos, su existencia, su recuerdo, debe ser tenido siempre como agradecimiento por su proceder en "este valle de lágrimas" y, por ello, por el mucho bien que aportaron a quiénes tuvieron, tuvimos la suerte de ser su familia, sus compañeros de trabajo, sus amistades, de conocerlos, de tratarlos.

La persona a quien se trata de homenajear a través de estas líneas reunía todas aquellas características y atributos enunciados. Laborioso siempre, desde su infancia, con el recuerdo siempre perenne de su queridísima madre fallecida a una temprana edad; la emigración en Cuba, sus brillantes estudios de Derecho, la oposición felizmente ganada para el Cuerpo de Secretarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional ejerciendo la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo, , que, con tanta sabiduría, entrega, honestidad, desempeñó en los Ayuntamientos a los que sirvió desde los municipios de pequeña población hasta los de Segovia, Cáceres y Salamanca.

Como persona, también, exquisitamente educada, destacar su afición a la música, lo que ayuda a ser más sensible, receptivo, empático, comprensible con los demás; y su "zamoranismo de pro", muy propio de los "expatriados" de Zamora.

A su esposa, Blanca, y buena amiga también, a sus hijos y demás familia, a sus amigos, mi más sentido pésame, y nuestras oraciones por su alma. Descanse en paz, modelo sin tacha de hombre, de esposo, de padre, de amigo, de profesional, de ciudadano... Nos deja el "listón" tan alto que...

Cuando un amigo se va...

El próximo jueves, día 16, a las 18 horas, en la iglesia parroquial de San Marcos , de Salamanca, se celebrará una misa funeral, por su alma, por su eterno descanso.

Marcelino Corcho Bragado