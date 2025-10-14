La ciudad de las bestias

"m. y f. Persona ruda e ignorante. U. t. c. adj. Sin.: ignorante, bruto, cafre, inculto, acémila, patán." Es una de las acepciones del Diccionario de la Lengua Española de la RAE., del vocablo "bestia" que se supone que existen en la realidad al incorporarlas a tan "elevado" texto los "inmortales"; consecuentemente, y muy lamentablemente para quienes tienen la desgracia de soportarlas, de sufrirlas, de aguantarlas, en los diversos ordenes de la vida; especialmente cuando no te las puedes "quitar de encima", que dirían los castizos, por motivos, oficiales, públicos, de "apellidos", laborales, de vecindad, etc.

Sorprende, además, que su falta de educación, de madurez, de empatía, de respeto a los demás, de una mínima reflexión, su soberbia, su altanería, de creerse unos "fijosdalgos", que les impida comportarse como dignos ciudadanos, personas razonables y ejemplares; lo que les conlleva una pésima reputación profesional y humana; provocando su rechazo, su consideración, su estima, su apartamiento social.

Y es que tal tipo de individuos te los encuentras en casi todos los "ambientes y circunstancias" según "sostiene Pereira"; desde "leguleyos" que no cumplen y demoran lo acordado con su clientela, "galenos" que dejan de hacer un seguimiento de sus pacientes; que comerciantes que ofenden a la clientelas, fuerzas y cuerpos de seguridad que no cumplen las ordenanzas municipales y que por ello son denunciadas a las instituciones autonómicas que velan por el buen funcionamiento de las Administraciones Públicas de su jurisdicción; con el malestar ciudadano subsiguiente, al no obtener, sorprendentemente, el apoyo, el amparo, al que tienen derecho; existencia de delincuentes y matones de cafeterías y bibliotecas; de comportamiento beatos al no corresponder sus manifestaciones públicas religiosas en las vías urbanas con su proceder diario respecto a sus "hermanos"; no sabiendo "a ciencia cierta" las causas de tan inexplicable proceder en gentes mayores de edad, con responsabilidades profesionales, públicas, políticas, sindicales, familiares.

Y las consecuencias son, entre otras, descalificaciones de toda esta morralla, desprestigio a quienes así proceden, incumplimiento de obligaciones profesionales y ciudadanas, acudir a otras ciudades donde puedan radicar profesionales dignos de tal condición, donde la más de las elementales educaciones sean su "santo y seña".

Y como corolario, pues todo tiene reflejo en la economía, huida de quienes tienen esa posibilidad, a donde se les respete, se les atienda, dejando en esos lugares sus gastos, sus inversiones, sus aportaciones personales de todo tipo de naturaleza, favoreciendo su crecimiento en menoscabo del de "ciudades de las bestias".

Parangonando la novela de Isabel Allende, cuyo título encabeza el presente escrito, los "semejantes" son una auténtica "aventura", que podría decir el "legendario Yeti", "un viaje emocionante e inolvidable al asombroso y vasto".

Y sí, cualquier parecido con la realidad.... Y no cambiarán. Qué tropa¡ El Señor nos guarde!

Marcelino de Zamora