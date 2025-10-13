Matrícula de honor

Tratándose de la Guardia Civil, la nota siempre es la más alta, con la particularidad de que se la ponen los ciudadanos, siempre tan exigentes. Ayer, la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, honró como se merece a su Excelsa Patrona, la Virgen del Pilar, la Pilarica como siempre se la hemos llamado los hijos del Cuerpo. La Guardia Civil ha logrado, sin proponérselo, yo diría que casi borrar la otra celebración del día: La Hispanidad, en función del cariño y la admiración que los ciudadanos le profesan. Se lo merecen. Se lo han ganado a pulso. En lo concerniente a Zamora, como viene ocurriendo los últimos años, la Benemérita salió a la calle en un desfile que a todos se nos antoja corto.

Está bien eso de celebrar los actos más importantes, extramuros del Cuartel de Fray Toribio. Así todos los zamoranos tienen, un año y otro, la oportunidad de ver más de cerca a las distintas unidades que participan en un acto sobrio pero hermoso como el que ayer la Guardia Civil de Zamora nos volvió a regalar a todos los zamoranos.

Ciento ochenta años llevan con nosotros, siendo uno más de nosotros. Este año la Fundación Caja Rural tuvo a bien otorgarle el Premio Zamorano del Año. Su compromiso, protección y servicio fueron motivos más que suficientes. Sólo que no me quedo sin apuntar una cosa. La Guardia Civil de Zamora no es "Zamorano" de este año. La Guardia Civil de Zamora, los 700 agentes que la componen, son zamoranos de todos los años, vengan de las latitudes que vengan.

Este año, en la solemne misa que tuvo lugar en la Iglesia de San Torcuato. Conmigo, en mis oraciones, llevé no sólo a mi padre, de cuyo valor dio testimonio, una vez más, durante la independencia de Guinea Ecuatorial. Conmigo llevé a todos los caídos, tantos, a manos de ETA. A diferencia de los olvidadizos, de los que hoy blanquean el terrorismo, yo ni olvido ni perdono, entre otras cosas porque nadie ha pedido perdón por aquellas masacres como la ocurrida el 14 de julio de 1986 en la madrileña Plaza de la República Dominicana, donde con coche bomba reventaron un autobús de la Guardia Civil que causó la muerte a 12 agentes y dejó heridas a 78 personas. O la del 11 de diciembre de 1987, de nuevo mediante coche bomba, arrasaron el cuartel de la Benemérita en Zaragoza asesinando a 11 personas, 6 de ellas menores de edad, dejando otras 88 malheridas. Vaya mi recuerdo emocionado por todos ellos y por los hombres y mujeres de la Guardia Civil de Zamora.