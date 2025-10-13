Mucho más que el azote de Bolaños

El pasado jueves, todos los que nos dimos cita en el teatro del antiguo seminario San Atilano para ver y escuchar a doña Cayetana Álvarez de Toledo, recibimos el regalo de poder escuchar a quien, para un servidor al menos, es una de las mentes más preclaras de las pocas que en la actualidad dedican sus vidas y sus capacidades a defender sin tapujos la unidad de España, la separación de poderes, la igualdad de todos los españoles ante la ley…; en definitiva, a defender la Constitución y el régimen político instaurado en España en las postrimerías de 1978. Desde entonces, la forma política del Estado español, mal que les pese a algunos, es la Monarquía parlamentaria, que, como dijo la ilustre invitada para abrir el curso 2025-2026 del Club LA OPINIÓN- EL CORREO DE ZAMORA, es la que la mayoría de españoles queremos y, en consecuencia, debemos defender.

Su señoría, que fue quien hizo que muchas personas, después de haber estado un tiempo haciendo cola para entrar, se quedaran a las puertas del antiguo seminario (lástima que no se pudiera contar con un recinto mayor para este tipo de acontecimientos), dio una clase magistral al describir de forma tan simple como realista el estado en que se encuentra nuestra democracia, señalando el peligro que corre si los ciudadanos no tomamos cartas en el asunto y no nos comprometemos en su defensa.

Poniendo de manifiesto que la máxima del: «todo vale con tal de mantenerse en el poder», que es la que desde que llegó a la Moncloa está aplicándose el presidente Sánchez, no se puede sostener, doña Cayetana abogó por la vuelta al espíritu que brilló en la Transición, que no fue otro que el de la palabra sincera y el respeto a la diversidad en pos del entendimiento.

El desprecio y la tergiversación de la verdad, que aseveró, lo puso en práctica José Luis Rodríguez Zapatero (su Ley de Memoria Histórica no hay por dónde cogerla), y Pedro Sánchez lo ha convertido en su forma habitual de salir al paso de cualquier situación, debe ser combatido desde todas las instituciones del Estado. Y recordando la entrevista que le hizo Alsina a Sánchez a las puertas de las elecciones del 23 J (cuando el insigne periodista le preguntó: «¿por qué nos ha mentido tanto, presidente?» y éste contestó: «no he mentido, solo he cambiado de opinión…»), la ilustre invitada dijo: «aquel momento, que seguramente todos recordarán, retrata de manera clara a quien tenemos al frente del Gobierno; como también lo retrata un hecho que no tiene discusión, cual fue el perverso engaño al que sometió Sánchez a todo el electorado español cuando antes de las elecciones citadas dijo en varias ocasiones que no habría amnistía y luego… Sobran las palabras».

La actual portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y azote permanente del ministro Bolaños en la cámara baja (cosa que el que más y el que menos ya teníamos clara), a cuantos llenamos el nuevo teatro del seminario nos demostró que, además de ser una persona culta, coherente con sus principios y muy comprometida en el servicio a España, sus máximos esfuerzos los está poniendo en tratar de convencer a la ciudadanía de que hay que seguir defendiendo la verdad, y de que hay motivos para la esperanza en un futuro mejor porque este país ya no puede caer más abajo de donde lo ha llevado el gobierno de Sánchez.

La defensa de la verdad y de los principios y valores que consagra nuestra Constitución debe ser la fuerza que nos aparte del pesimismo que, según sus palabras: «es la coartada de los cobardes y el aliado de los populistas y, por tanto, lo que puede impedir generar ilusión».

Animándonos a apostar por el optimismo y a defender con coraje la verdad y los planteamientos que desde la lógica y el realismo cada uno nos podamos hacer, y reconociendo que la tarea no es fácil, entre otras razones por el momento que viven la mayor parte de las democracias occidentales (incapaces de afrontar las dificultades que supone la creciente inmigración, el incierto futuro de la generación Z, y no digamos el mantenimiento de los estados del bienestar), doña Cayetana apostilló: «no perdamos de vista que, a mayores, en España sufrimos el ataque de los que nos quieren dividir, y por ello tenemos que tener muy claro que por encima de todo, por lo primero que hemos de luchar es por la unidad de España».

Me permito decir que doña Cayetana sentó cátedra en Zamora.

¿Por qué Cayetana Álvarez de Toledo no está ya en la primera línea de la política?

¡Ojala muy pronto lo esté!