Zamora es calidad, que corra la voz

Buena materia prima y excelente calidad. Dos premisas que llevan a los alimentos de Zamora a convertirse en objeto de deseo siempre que cruzan las fronteras provinciales. Lo que empezó como una aventura modesta hace poco más de una década, con las marcas y marchamos de calidad, ha evolucionado hacia un concepto mucho más amplio y potente al unir un variopinto abanico de productos. "Zamora es calidad", la nueva campaña promocional, acaba de aterrizar con fuerza en Madrid, en el mercado de la Paz del lujoso distrito del barrio de Salamanca. Un largo camino que da sus primeros pasos, pero que abre oportunidades a través del comercio. Si Zamora aprende a venderse está en condiciones de competir con otras provincias como gran embajadora de la gastronomía, patrimonio y paisaje natural.

El queso, el chorizo, las deliciosas legumbres de la tierra, los vinos Denominación de Origen, la ternera alistana o los pimientos de Benavente y los Valles no solo son un deleite para el paladar, sino que también representan una parte fundamental del patrimonio cultural y económico de Zamora. Por ello, la promoción de estos alimentos tanto en otras provincias de España como en mercados internacionales se convierte en una tarea esencial para el desarrollo rural y la sostenibilidad económica. Trasladar el escaparate a la capital de España busca elevar el perfil de los productos alimentarios locales para ensalzar sus características únicas y su valor añadido. Establecer alianzas con distribuidores y comercios en otras ciudades, así como explorar oportunidades de exportación a países extranjeros son bocanadas de oxígeno para todos los pueblos que centran su actividad en el sector agroalimentario.

Sin embargo, la promoción no debe limitarse solo a la calidad de los productos, sino que ha de ir acompañada de una narrativa que conecte a los consumidores con la historia que existe detrás de cada alimento. Contar con certificaciones de calidad, como las Denominaciones de Origen, es fundamental para garantizar la autenticidad de los alimentos, pero también comunicar el esfuerzo de los agricultores y ganaderos que, día a día, trabajan con pasión y dedicación oficios muchas veces heredados entre generaciones. La campaña "Zamora es calidad" está en el camino correcto al destacar estas cualidades, pero su éxito dependerá de la continuidad y la capacidad para adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. La capital española es un punto neurálgico de distribución y consumo, lo que la convierte en una plataforma ideal para dar a conocer los sabores de Zamora. A través de exhibiciones en ferias gastronómicas y degustaciones la Diputación ha logrado captar la atención de consumidores y profesionales del sector, y crear al tiempo un puente entre los productores zamoranos y un enorme mercado. Cuando Zamora resuena en un contexto más global, la promoción va más allá de los alimentos e incide en el turismo y en el interés por descubrir la riqueza cultural de la provincia.

Las cifras respaldan la necesidad de promocionar lo mejor de la tierra. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las exportaciones de productos agroalimentarios han crecido un 8% en el último año, alcanzando cifras récord. Este aumento enfatiza la relevancia de promover los productos de calidad de Zamora en mercados que ya muestran un aprecio creciente por la gastronomía española en general. Y ahí Zamora tiene que asomar la cabeza y sobresalir. Todo ello no solo beneficia a las materias locales, sino que también extiende un impacto positivo en la economía provincial y regional. La Cámara de Comercio de Zamora corrobora que cada euro invertido en la promoción de productos locales genera un retorno significativo en términos de empleo y sostenibilidad, fortaleciendo el tejido social y económico de la provincia. Al aumentar la demanda de lo zamorano en otros territorios se incentiva la producción local, se preservan las tradiciones agrícolas y ganaderas, y se promueve un desarrollo equilibrado de las diferentes comarcas.

La promoción de los alimentos de calidad de Zamora en otras provincias y países es una oportunidad estratégica para conseguir un mayor reconocimiento y prosperidad. "Zamora es calidad" supone un gran paso hacia adelante al destacar el potencial de esta tierra para convertirse en referente gastronómico de primer nivel. El beneficio es mutuo entre productores y consumidores. Luego está el legado, porque contribuirá a preservar la rica herencia cultural y gastronómica que Zamora tiene para ofrecer.