Trump tropieza con el Nobel

Durante unos cuantos días he temido que le otorgaran el Nobel de la Paz a míster Donald Trump. Era lo que nos faltaba, que un galardón tan afamado y prestigioso recayera en alguien con los "méritos" acumulados por el presidente norteamericano. También me dio por imaginar lo que podría significar para la estabilidad del mundo que, tras su designación, creciera hasta límites insospechados el ego del jefe de la Casa Blanca, se le hinchara aun más el pecho y le diera, en pleno éxtasis, por firmar y firmar y firmar nuevos aranceles para todo quisqui y por perseguir a más inmigrantes y amenazar a todo el que no se pliegue a sus caprichos aunque sean ilegales.

Afortunadamente, los seis miembros del jurado, elegidos por el Parlamento sueco, hicieron oídos sordos a las presiones que les llegaban desde los Estados Unidos y desde personajes con un historial tan puro como el de Benjamín Netanyahu, que se ha hartado, sin ningún rubor, de pedir el Nobel de la Paz para Trump. Esta posibilidad, no cumplida, indica cómo anda esta sociedad en la que, mal que bien, vamos tirando. Que un personaje como don Donald suene para algo tan significativo como el máximo exponente de la paz es para hacérnoslo mirar, para enviar al universo al psiquiatra y pedir que no vuelva hasta que no esté bien curado. Sin embargo, y esto quizás sea lo más grave, hay mucha gente que habría apoyado el nombramiento y que, a estas horas, estará lamentando que el señor Trump no esté encumbrado en la peana épica de quienes trabajan por un mundo más pacífico, alejado de las guerras. Estos tipos tal vez hayan olvidado ya que el baranda yanqui instigó y apoyó el asalto al Congreso que causó varios muertos. Y tras lavarse las manos para no ser castigado por este delito, ha indultado a los condenados que penaban años de cárcel. Toda una buena actuación que aportar al currículum para aspirar al Nobel de la Paz. Y dejémoslo ahí.

El propio jurado reconoce que la ha elegido por su "incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia"

Lo que, a estas horas, se desconoce es cómo habrá encajado el mandatario estadounidense que la designada haya sido la venezolana María Corina Machado. Sentimientos contradictorios. Por una parte, le habrá sabido a cuerno quemado que le haya arrebatado su gran obsesión. Por otra, creo que habrá agradecido que la ganadora sea una rival de su gran enemigo Nicolás Maduro. El Nobel de la Paz supone para la señora Machado un fuerte respaldo internacional a su trayectoria y a su postura. El propio jurado reconoce que la ha elegido por su "incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia". El presidente del comité-jurado, Jorgen Watne Frydnes, añadió que María Corina es uno de los ejemplos extraordinarios de coraje civil en América Latina en los últimos tiempos. Y la calificó como "figura clave y unificadora en una oposición política que alguna vez estuvo profundamente dividida; una oposición que encontró un terreno común en la demanda de elecciones libre y un gobierno representativo".

Maduro piensa, claro, todo lo contrario. Y más después de saber que la señora Machado dedicó el premio a Donald Trump al que consideró un aliado para "lograr la libertad y la democracia" en Venezuela. Tampoco hay que pasarse, digo yo, sobre todo cuando los ataques ordenados por Trump a lanchas que parten de puertos venezolanos están dejando muertos en operaciones extrajudiciales y sin respeto a la legalidad internacional. Maduro tendría que reflexionar, aceptar comicios limpios y no encarcelar a los rivales, pero Trump y quienes le apoyan no pueden seguir en plan Clint Eastwood en "Harry el justiciero".

¿Y en España? Lo de siempre. El Gobierno no ha felicitado, al menos hasta que escribo esto, a María Corina Machado; el PP se deshace en elogios y critica a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mete la pata al decir que la premiada lleva tiempo intentando un golpe de Estado y que este galardón podían habérselo dado a Hitler a título póstumo. En fin…que progresamos adecuadamente.