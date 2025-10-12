Pues sí, tenemos remedio

De nuevo, lo de siempre. El miércoles abro el correo electrónico y me encuentro con el mensaje de un amiguete de toda la vida. Sin leerlo, imagino lo que voy a encontrar. Y acierto: se queja amargamente, despotrica contra todo el mundo y sigue en sus trece: ¡Zamora no tiene remedio! Así, con interjecciones, para darle más énfasis al asunto. Comparte conmigo una serie de incidencias que han ocurrido durante las últimas semanas, relacionadas con algunos proyectos de desarrollo rural que se iban a poner en marcha en su zona y que ahora se han esfumado. Insiste en que nadie sabe nada, que nadie ha dado explicaciones, que nadie se preocupa por nosotros, que nadie se implica por mejorar la situación de la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. Y se despide como casi siempre, deseándome lo mejor y esperando a que alguien haga algo por estas tierras. Finalizada la lectura, no tardo ni dos minutos en responderle. Aquí están mis palabras: "Querido amigo. ¡Ay, no sabes cómo echaba de menos tus lamentos! Es una ironía, claro. Necesitamos vernos y hablar cuanto antes. Quedamos más pronto que tarde. Espero tu respuesta. Yo también te deseo lo mejor. Un fuerte abrazo".

¿Conocen la ley de atracción? Es muy sencilla. Algunas corrientes de pensamiento sugieren que lo que piensas y sientes puede atraer eventos similares a tu vida. Las coincidencias serían, en este caso, el resultado de tus propias vibraciones y pensamientos. ¿Que a cuento de qué viene esto? El mismo miércoles, al filo del mediodía, tenía una llamada perdida de Begoña, directora de este rotativo. La llamé cuando finalicé las clases en la Universidad de Salamanca y me encontré con una gratísima sorpresa: me invitaba a participar en el próximo congreso "Razones para quedarnos", que el periódico viene organizando desde hace varios años. Acepté inmediatamente, entre otras razones porque, desde su inauguración, había asistido a casi todos los encuentros y, de manera muy especial, porque la temática que proponía me entusiasmaba. Como en las próximas semanas conocerán todos los detalles, no insistiré más. Pero sí les adelanto que entre el correo del amiguete de arriba y los temas que se vienen tratando en los congresos hay mucha relación: el reto demográfico, la cooperación transfronteriza, las infraestructuras, la conectividad digital, las trabas burocráticas, etc.

Y ahora entenderán el título de la columna, aunque el amiguete del miércoles diga lo contrario. Pero lo que me llama la atención son, una vez más, los dardos que se lanzan contra otros -no se esfuercen mucho porque ahí estarían los políticos de turno- y, sin embargo, casi nunca nos centramos en nosotros, es decir, en las responsabilidades que tenemos como ciudadanos. Porque de poco sirve despotricar y luego, cuando hay que mojarse y colaborar, echarse para atrás. Conozco a muchas personas que actúan de este modo. Pero también comparto el tiempo con gentes emprendedoras y solidarias que han sido y siguen siendo un modelo para los demás. Miren a su alrededor. Resultará muy fácil reconocer a quienes luchan, un día sí y otro también, por mantener actividades económicas, cuyos productos serán expuestos más tarde en ferias y certámenes. Como los que vemos en la nueva edición de Ecocultura, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos. Detrás de los expositores se encuentran hombres y mujeres, con nombres y apellidos, que luchan por mantener sus negocios y, de ese modo, contribuir al bienestar de quienes residimos en estas tierras. Por tanto, sí, tenemos remedio.

Sociólogo