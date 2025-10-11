Se llama Alice

Sólo las danas estaban sin bautizar. La Aemet ha acabado con ese agravio comparativo con respecto a borrascas y tornados poniendo nombre a las danas más adversas. La primer en ser bautizada y que está al caer, se llamará Alice. La Agencia Estatal de Meteorología ha nombrado a Alice como la primera depresión aislada en niveles altos, que eso es una dana, como de gran impacto de la temporada. Un fenómeno que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en zonas del este peninsular y las Baleares durante los próximos días.

Cabe esperar que no vuelva a ocurrir un proceso semejante como el de la dana de Valencia. Con estos políticos que nos han tocado en suerte nunca se sabe. A lo mejor se queda en nada, pero es mejor prevenir que no verse obligado a curar una herida que nunca deja de sangrar. A Valencia le remito, a las ayudas prometidas por el Gobierno que no han llegado o llegan por cuentagotas y así sucesivamente.

Es como los fuegos de Zamora, dentro de un mes nadie se acordará de ellos, salvo cuatro que estamos dispuestos a no olvidar. Y, al año que viene, Dios no lo quiera, más de lo mismo, producto de la mano del hombre que el Gobierno se empeña en llamar cambio climático. Atentos porque Alice dejará tormentas localmente intensas y acumulaciones importantes de lluvias que se cifran en 100 litros por metro cuadrado en cuatro horas y en algunas zonas.

La peor parte, no me diga por qué, se la llevará el litoral norte de Alicante, el litoral sur de Valencia y las islas de Ibiza y Formentera. La dana la tiene tomada con la región levantina. No serán las únicas ya que las lluvias caerán con fuerza en zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y región de Murcia, especialmente en el extremo oriental.

Si la Agencia recomienda "extremar las precauciones", cabe esperar que no solo los ciudadanos, también las autoridades, los responsables de estas cuestiones, tomen nota y no se dejen meter otro gol por parte de la meteorología que España ya no podrá soportar. Porque el golaveraje siempre es favorable al fenómeno meteorológico. Sólo las danas de gran impacto tendrán nombre propio, lo que hace suponer que Alice no pasará de puntillas por el litoral español.