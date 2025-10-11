El fuego del hogar

Antes de que existieran las calefacciones y los radiadores, el fuego era el corazón de las casas. En los pueblos de Zamora, la lumbre no solo servía para cocinar o calentarse, también era el punto de reunión. En torno a ella se contaban historias, se arreglaban herramientas y se compartía silencio. Había una física sencilla, pero muy precisa, detrás de ese fuego que parecía tan natural.

Prender una buena lumbre tenía su ciencia. No valía cualquier madera ni cualquier forma de colocarla. Primero se usaban ramas finas, paja o sarmiento, materiales que ardían rápido porque tenían mucho aire entre sus fibras. Después se añadían troncos más gruesos, capaces de mantener la brasa durante horas. Las maderas duras, como la encina o la carrasca, daban un fuego más estable y con más poder calorífico que el pino o el chopo. La explicación está en su densidad. Cuanta más materia compacta hay por volumen, más energía se libera al quemarse.

El fuego no calienta solo por la llama. Una parte importante del calor llega por radiación, como la del sol, que calienta directamente la piel aunque el aire esté frío. El resto se transmite por convección, cuando el aire caliente sube y el frío baja, y por conducción, a través de los objetos cercanos. Por eso las paredes gruesas de adobe o piedra de las casas tradicionales de Zamora conservaban bien el calor. Acumulaban la energía del fuego y la liberaban lentamente, manteniendo el ambiente cálido incluso cuando la lumbre se apagaba.

Había también un arte en cómo se disponía el hogar. En muchas cocinas viejas la campana era alta y ancha para que el humo subiera sin llenar la estancia. El tiro del fuego, ese equilibrio entre aire que entra y aire que sale, se regulaba con la experiencia. Si entraba demasiado aire, el fuego se consumía rápido; si no entraba suficiente, el humo se quedaba dentro. Sin termómetros ni manuales, se aprendía a base de observar.

Más allá de la física, el fuego tenía un papel social. En las noches de invierno, la familia se reunía alrededor del hogar, el único punto caliente de la casa. Los mayores hablaban, los niños escuchaban y el tiempo pasaba despacio. Era un espacio de calor y de comunidad.

Hoy el fuego casi ha desaparecido de las casas, sustituido por calefacciones automáticas y estufas eléctricas. Pero todavía en algunos pueblos se enciende la lumbre, aunque sea solo los fines de semana. No es solo nostalgia, también es una forma de recordar la relación que teníamos con la energía, directa y consciente. Cada leño que ardía costaba recogerlo, cada chispa tenía su valor. Y quizá por eso el calor de antes se recuerda distinto, más humano, más merecido.

Profesor de Física