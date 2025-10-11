Carta de Santa Bárbara a los fariseos

Duele ver las imágenes de la manifestación del 5 de octubre en defensa del mundo rural con apenas mil quinientas personas, según fuentes de la prensa española no manipuladora. Duele, pese a que de sobra sabemos que el edén ruralita tiene los días contados.

Porque alguien muy poderoso y muy hijoputa decidió que la reserva rural, y los últimos mohicanos que aún resisten, tiene que ser zona de sacrificio. Pero no para colectivizar los recursos, las fuentes de agua, la superficie cultivable, la madera de los bosques autóctonos o los minerales estratégicos, y ponerlos a producir para beneficio del pueblo español. Como hace el Estado noruego con el petróleo noruego, que es lo que paga las pensiones estratosféricas de los noruegos y les permite vivir la mayor parte del tiempo en Canarias. Sino para entregárselos en bandeja de plata a abominables megacorporaciones y fondos de inversión.

En este tema no hay apenas diferencias entre los partidos. Ni siquiera entre los independentistas, tan patriotas y plurinacionales ellos, o los españolistas y muy españolistas. Para todos estos vivillos y vividores, la imponente geografía española es una media naranja a la que hay que exprimir para sacarle todo su jugo. Verbigracia, la tierra solo sirve para producir billetes.

Por eso ningún partido habla de nacionalización y autarquía.

Por eso tiene razón Santiago Armesilla, el filósofo comunista y heavy, cuando afirma que Franco era más socialista que el PSOE. Y por eso el Partido Sometido a la Oligarquía Extranjera, así lo ha rebautizado el filósofo madrileño emigrado a Salamanca, se dio tanta prisa en desnacionalizar las empresas nacionalizadas del franquismo.

Todo tiene su razón de ser: el saqueo de los recursos naturales a manos de grandes emporios y gigantescas comercializadoras, y no nuestros impuestos, es lo que paga este paupérrimo estado del bienestar; es lo que paga las nóminas de tanto politiquillo agarrado a las ubres de mamá Estado. De ahí que hayan puesto el país en venta.

También paga nuestro escuálido estado del bienestar la venta de armas a Israel, Sudán y a cualquier pais en guerra. En verdad no existe una prohibición absoluta de vender armas a países en guerra, aunque el Tratado vinculante sobre el Comercio de Armas, firmado por España en 2013, prohíbe la venta de armas si hay riesgo de que se vayan a utilizar para cometer atrocidades o violaciones del Derecho Internacional Humanitario.

En 2019 anarquistas y comunistas españoles fueron a Siria para combatir al Estado Islámico y a su vuelta el Gobierno los encarceló por poner al país en peligro

Por eso sorprende el feroz fariseísmo, la cerval hipocresía de tanta manifestación y algarada contra el embargo de armas solo a Israel. En materia de ganar perras traficando con fuscos, de los 193 estados que hay en el mundo, España ocupa la novena posición. Lo que significaría que la venta de armas española supone el 3% de la venta de armas mundial. También según datos oficiales, es decir, lo que la ciudadanía conviene que sepa, el comercio de armas supone apenas un 0,7% del PIB.

Lo del abismo entre los datos oficiales y los reales es crucial.

Y es que para alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa que exigen de nosotros los camaradas otanistas, hemos tenido que declarar como tales, entre otras menudencias, los indolentes servicios de la UME apagando fuegos durante la pandemia de incendios de este verano.

Queridos fariseos, que os rasgáis las vestiduras a lo Camarón, pero sin su arte, como soy perra vieja con una artrosis interfalángica dolorosísima de la que nuestro famélico estado del bienestar se desentiende, pero con la memoria en su sitio, recuerdo bien que, en 2011 tras el linchamiento televisado de Gadafi, la UE prohibió vender armas a Libia dada su proximidad con Europa.

Se quería evitar que acabara como ha terminado. Con una sucesión interminable de guerras inciviles, enviando emigrantes a cascoporro a España e Italia y convertida en otro estado fallido más. Lo siguiente fue que los trabajadores de la FN Herstal, fábrica armamentística nacional belga, se manifestaron a favor de vender armas a Libia. Con la razón de peso de que tenían que pagar la wifi y el Amazon Prime de sus hijos.

Hijos que ahora se manifiestan contra la carnicería que los israelíes cometen en Gaza. Puede que incluso con las mismas armas que sus progenitores fabricaron para comprarles un nuevo IPhone con el que seguir dándole al compartir y al me gusta en Instagram.

Igual que se manifiestan los hijos de esos gaditanos que construyeron en su momento las fragatas de guerra que vendimos en 2018 a Arabia Saudí para que pudiera masacrar a gusto a la población civil yemení. Vendimos, sí. Porque Navantia es una empresa pública.

Por eso, todos, fariseos y no fariseos, celíacos y hasta los socios del Celta somos responsables del más de medio millón de víctimas mortales de la guerra incivil en Yemen. La mayoría de ellos niños, porque las sociedades del sur global son extremadamente jóvenes. Si Israel bombardeara Zamora, la mayoría de las víctimas serían viejos. No porque Israel se dedique a bombardear viejos, sino porque la mayoría de la población zamorana somos reviejos.

Más fariseísmo. Nadie se acuerda ya que en 2019 anarquistas y comunistas españoles se alistaron en las brigadas internacionales que marcharon a Siria para combatir al Estado Islámico. A su regreso, el Gobierno los encarceló esgrimiendo que habían colocado al país entero en la diana del terrorismo islámico.

Tras las vacaciones en el mar de la Love Flotilla, este mismo Gobierno no ha encarcelado a nadie. Será que nadie ha colocado a los españoles en la diana de un país terrorista. Será que Israel es una sociedad a la occidental, con bares de deportes y camareras exuberantes, con gente que toquetea sin guantes toda la fruta del súper y hasta con un Partido Comunista legal.

Un país tan fariseo como la vieja y caduca Europa. Un país hastiado de vivir inmerso en el poema Crecida de Blas de Otero: "Con la sangre hasta la cintura, algunas veces con la sangre hasta el borde de la boca voy avanzando lentamente… y una horrorosa sed dando gritos en medio de la sangre".

Queridos fariseos, más arrimar el hombro por la paz y menos farándula.

Ganadera y escritora