Los nuevos huertos

Donde antes crecían el centeno y la cebada, la avena y el trigo "entre toas las flores" el que en la copla aquella había elegido a las amapolas para juntos crecer, ahora crecen unas plantas que acaban con la visión bucólica que del campo tenemos la mayoría. Son las plantas fotovoltaicas también conocidas como huertas solares que comienzan a comerle el terreno a los cereales de toda la vida, tan necesarios en nuestra alimentación, a saber: el trigo ideal para panificación y repostería; la avena considerada un desayuno energético y versátil: la cebada clave para la cerveza y el pienso y el centeno porque con él se elabora un pan de sabor fuerte y menor contenido en gluten. ¿Hay quien dé más? Al parecen, las huertas solares.

La invasión de estos nuevos "girasoles" tecnológicos está dando al traste con los campos. Cuando no haya materia prima para alimentarnos, a ver qué hacemos. Y ya está bien de importar de Marruecos buena parte de las verduras y hortalizas que nos venden en España. Precisamente de Marruecos, país donde sus cultivos pueden representar riesgos sanitarios, debido a la contaminación por pesticidas, aguas fecales y la presencia de virus como la hepatitis A. No es una broma, es la realidad.

Viajar por carretera permite observar in situ qué se está haciendo con nuestros campos, los campos de la vieja Castilla tantas veces cantados por poetas y trovadores. Y lo que se está haciendo es convertir en un manchón negro o gris, lo que antes era verde y amarillo al agostarse. Tecnología por comida. Será la forma de ponernos a todos a dieta y que se acaben para siempre los problemas de obesidad y sobrepeso.

Ignoro si estas nuevas "plantaciones" están reguladas. Estimo que la autoridad competente, supongo que es cosa de la Junta de Castilla y León, debería poner un poco de orden en el asunto. Extensos campos de la provincia de Valladolid han dejado la categoría de campos para ser inmensas huertas solares. No digo que no sean necesarias, pero sin pasarse. Coñe, que pongan las placas en el monte, pero no en terrenos de cultivo, me da igual que sean de secano o de regadío.

Adiós al hermoso paisaje que siempre hemos disfrutado. Se lo están cargando a pasos agigantados. Es lo que tiene el vil metal.